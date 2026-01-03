Visita al belén de David, un joven isleño que rinde homenaje a su barriada del Buen Pastor y al Cerro

David es un chaval de Buen Pastor, en San Fernando, que estas Navidades ha montado un belén muy, muy especial. Y no solo porque lo haya hecho él solo con sus propios medios y escasos recursos, sino también porque en esta singular puesta en escena evoca también la peculiar idiosincrasia de su barrio y del cercano parque del Cerro. La ermita de los Copatronos, hacia la que suben los Reyes Magos, asumen así un protagonismo especial junto a esas casitas que recuerdan a las que se reparten por toda esta zona de La Isla. Ha utilizado en el montaje cartones, cajas y hasta algunas piedras y ramas que ha recogido del mismo Cerro para dar forma a este paisaje tan cañaílla que arropa el nacimiento. Hasta ha puesto en práctica lo que ha aprendido en clases de Ciencias para cuestiones como la iluminación, ciertos mecanismos, etc...

A los vecinos, claro está, les encantó el belén, como no podía ser de otra manera. Pero antes de que terminaran las fiestas querían que se conociera el trabajazo que había hecho David. Por eso decidieron llamar a la alcaldesa. Una vecina le puso un mensaje privado a través de las redes sociales a la regidora isleña explicándole todo, invitándola a visitarlo y trasladándole el interés del propio David... Y ahí empezó a fraguarse todo.

El belén del joven David, en la barriada Buen Pastor de San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Patricia Cavada, acompañada del concejal José Luis Cordero, acudió y... se encontró con una recepción navideña en toda regla y hasta con tres vecinas vestidas de Reyes Magos. La alcaldesa quedó impresionada por la cálida acogida que le dispensaron y por el belén de David y así lo ha compartido en sus redes sociales, desde donde ha querido también dar difusión al trabajo de este joven de la barriada Buen Pastor.

"David le hacía muchísima ilusión que fuéramos a ver su belén y allí que fuimos mi compañero Cordero y yo. Todo ha sido pensado y realizado por él, todo un gusto escuchar la pasión y el cariño que le pone".