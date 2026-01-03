Últimos días para darle la vuelta al tiovivo de la Navidad de San Fernando

A nadie se le escapa que uno de los grandes protagonistas de la última puesta en escena de la Navidad por parte del Ayuntamiento de San Fernando ha sido el gran tiovivo ornamental. Un enorme elemento de siete metros de altura que se levanta sobre los arcos del atrio del Ayuntamiento y que presenta a cuatro grandes caballos alados dispuestos en carrusel. Este tiovivo preside la plaza de la Navidad en la que se ha reconvertido estas semanas una plaza del Rey en la que conviven el Besugo Market y la Recepción del Heraldo Real, ésta última en un espacio que hasta Nochebuena ocupó la Casa de Papa Noel. A este elemento ornamental le acompañan en la fachada de la Casa Consistorial coronas florales de tamaño considerable y colores navideños.

Abeto, ciervos y regalos frente a la sala capitular, que ahora ocupa la estancia de los Reyes Magos. / Antonio Zambonino

Y lo que se encuentra en el exterior también tiene continuidad en el interior del Ayuntamiento con una decoración a la altura de las circunstancias y que también se puede visitar. Eso sí, ya quedan pocos días para hacerlo, ya que el 5 de enero será la última jornada en la que estarán expuestos estos adornos. De esta manera, la escalera imperial del edificio luce engalanada con grandes exornos florales en los mismos tonos que los del exterior y en el descansillo de la misma se encuentran dos caballos alados a imagen y semejanza de los del tiovivo de fuera, lo que permite a los visitantes apreciar estas figuras y sus detalles mucho más de cerca.

Tiovivo ornamental en el atrio del Ayuntamiento. / Antonio Zambonino

Una vez se sube la escalera frente a la sala capitular, que en estos días ocupa la estancia de los Reyes Magos, se encuentra un abeto navideño iluminado a cuyos pies descansan numerosos regalos y que está escoltado por una pareja de ciervos dorados.

Es indudable que la empresa Boutique Diversiones SL ha hecho un gran trabajo. Una decoración que es un suma y sigue en una apuesta del equipo de gobierno que lidera Patricia Cavada por fortalecer a San Fernando como referente provincial de la Navidad.

El interior del Ayuntamiento se puede visitar este fin de semana para disfrutar de la decoración navideña de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. El lunes 5 sólo podrá visitarse de 11.00 a 14.00 horas, ya que la tarde queda reservada para la Cabalgata de la Ilusión.