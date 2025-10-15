Villa Carmela, el Halloween de La Casería ya está en marcha... y trae novedades este año en San Fernando

En La Casería ya están de nuevo manos a la obra. Bueno, en realidad están desde el pasado mes de agosto aunque es ahora cuando la propuesta de Villa Carmela para el próximo Halloween ha empezado a tomar forma frente a la plaza de San Juan, donde se están levantando las estructuras de un pasaje del terror mejorado y de mayores dimensiones que en los últimos años.

La entidad, que ya ha anunciado que participará en el concurso de ornamentación de Halloween que convoca el Ayuntamiento de San Fernando, encara la fecha del próximo 31 de octubre con más ilusión que nunca y con bríos renovados después de la suspensión de los actos el año pasado a causa de la DANA. "Traemos una apuesta muy atractiva, que contará con un recorrido diseñado y trabajado al más mínimo detalle. Y con una portada exterior que si en 2023 y en 2024 cautivó a la gente este año dejará a todos atónitos", promete el colectivo.

Detrás del montaje de Halloween que se viene trabajando desde verano hay horas y horas de trabajo. Y también de convivencia entre estos vecinos de La Casería, que es otra de las facetas que acompaña a todos estos preparativos. Aunque lo que a ellos les mueve sobre todo es que en la noche del 31 de octubre los vecinos de toda La Isla y visitantes puedan disfrutar de su terrorífica propuesta. "Volvemos con muchas ganas, pues Halloween fue el inicio y el desencadenante de que hoy Villa Carmela sea lo que es: una asociación sociocultural reconocida y muy querida por muchísima gente", cuentan.

Preparativos para el Halloween de Villa Carmela en La Casería / Villa Carmela

Se trata, además, de un colectivo modesto que sufraga todos los gastos a partir de sus propios medios y recursos. Y eso es digno de tener en cuenta ante un montaje de tales dimensiones, "que podría tratarse de otro de los que expondrá el propio Ayuntamiento", señala al adelantar algunos detalles de la propuesta desde esta entidad que preside José María Domínguez.

Para esta actividad que tienen prevista para la noche de Halloween, en Villa Carmela contarán con la colaboración de una maquilladora profesional, Diana Martínez, de la Factoría de Didi, que estará también acompañada por otro maquillador artístico para caracterizar a los participantes de este túnel del terror, que este año serán un total de 18 personas (15 adultos y 3 menores).

Varias mujeres trabajando en los preparativos de la propuesta de Villa Carmela para Halloween en San Fernando / Villa Carmela

El recorrido, además, será también más extenso este año: hasta 90 metros cuadrados. La fachada, además, tendrá más de 9 metros. Es una de las novedades de la propuesta de Villa Carmela para Halloween, aunque no la única puesto que esta veintena de personas caracterizadas pondrán también en escena un espectáculo en el exterior justo antes de adentrarse en el pasaje del terror, "una actuación teatral que dejará a todos los asistentes con la boca abierta de miedo", avisa el colectivo.

Un equipo de más de 30 personas está volcado en el proyecto de Halloween, que se suma a la temática y a las propuestas planteadas por el Ayuntamiento de San Fernando.