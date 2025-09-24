Serrat canta en el Teatro de las Cortes: la gran sorpresa del 24 de Septiembre en San Fernando
El cantautor catalán interpreta por primera vez en castellano su tema 'Pare' para asombro del público
Serrat clama por la "tolerancia" al recibir el Premio Cortes de la Real Isla de León en San Fernando
El cantautor Joan Manuel Serrat, que este miércoles ha sido distinguido en San Fernando con el Premio Cortes de la Real Isla de León, ha devuelto a La Isla este cariñoso gesto con un momento verdaderamente único que se ha vivido en el Real Teatro de las Cortes cuando el artista ha interpretado por primera vez en castellano una versión de su conocido tema Pare (Padre).