Otra víctima de la represión franquista identificada en San Fernando: el viernes se entregarán los restos de Ramón Vega Román

Último acto de entrega de restos de los represaliados por el franquismo en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando hará entrega el próximo vierne 24 de la víctima 478, cuyos restos han sido exhumados de la fosa común del cementerio municipal de la localidad y que se identifica como Ramón Vega Román. Este acto, de carácter íntimo, se celebrará a las 11.00 horas en el mismo camposanto.

Al día siguiente -25 de octubre- a las 12.00 horas, Ramón Vega Román será homenajeado en un acto público en Grazalema en el que Amede, la asociación memorialista isleña, estará presente y al que se invita a la comunidad memorialista a acompañar a la familia de esta nueva víctima del franquismo identificada.

Retrato de Ramón Vega, víctima de la represión franquista cuyos restos han sido identificados en San Fernando

Ramón Vega Román fue ejecutado en la madrugada del 20 de julio de 1938 en San Fernando junto a otras cinco víctimas, todos vecinos de Grazalema. Estaba casado con Ana Castro Sánchez, tenía 41 años y dejó siete hijos, el más pequeño de solo seis años.

Una de sus nietas, Ana Román Fernández, que ha persistido en la búsqueda de los restos de su abuelo podrá llevarlos a su localidad de nacimiento 87 años después.