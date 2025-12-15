Viamed salud abre la primera clínica quirúrgica en San Fernando

Viamed Salud anuncia la próxima apertura de la Clínica Viamed San Fernando, un nuevo recurso sanitario de alta complejidad que se integrará sobre el actual Centro Médico Viamed San Fernando. Con esta transformación, San Fernando contará con una clínica quirúrgica moderna, altamente especializada y con asistencia permanente, concebida para dar respuesta a las necesidades sanitarias de la ciudad sin que los pacientes tengan que desplazarse fuera del municipio.

La nueva Clínica Viamed San Fernando incorporará un servicio de Urgencias Médicas 24 horas, una unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria y una Resonancia Magnética de 1,5 teslas de última generación. Estas tres áreas representan un salto cualitativo en la capacidad asistencial local, ampliando de forma decisiva la resolución diagnóstica y terapéutica en la propia ciudad.

La clínica contará, además, con casi una veintena de consultas médicas, diseñadas para albergar una oferta asistencial amplia y coordinada. Todo ello se desplegará en una superficie superior a 1.100 metros cuadrados, lo que permitirá una atención más completa, ágil y cómoda para los pacientes, con instalaciones modernas y equipadas con tecnología sanitaria avanzada.

Nueva Clínica Quirúrgica de Viamed en San Fernando / Viamed

Esta nueva infraestructura se suma y complementa a la cartera actual del Centro Médico Viamed San Fernando, que ya ofrece un amplio conjunto de especialidades y unidades clínicas. Entre ellas destacan ginecología, dermatología, otorrinolaringología, cirugía plástica, neurología, traumatología, pediatría, cardiología, cirugía vascular, unidad de urología avanzada, salud mental, psiconutrición, fisioterapia y rehabilitación, atención a lesionados de tráfico y una Unidad de Digestivo única en la ciudad que permite la realización de pruebas diagnósticas y terapéuticas con la máxima calidad asistencial y garantías clínicas.

La apertura de la Clínica Viamed San Fernando supone un paso estratégico para el grupo Viamed en Andalucía y refuerza su compromiso con una sanidad moderna, cercana y resolutiva. Un proyecto que nace con vocación de referencia para toda la Bahía de Cádiz y que coloca a San Fernando en un nuevo escenario sanitario, con más capacidad, más tecnología y nuevos servicios esenciales dentro de la propia ciudad.