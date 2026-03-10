Viamed inaugura en Bahía Sur un espacio de salud con chequeos gratuitos y retos interactivos

La Clínica Viamed San Fernando ha inaugurado esta semana en el centro comercial Bahía Sur un espacio de salud abierto a la ciudadanía en el que se están ofreciendo diferentes actividades gratuitas de prevención y promoción de hábitos saludables.

Al espacio se han acercado Eva Pajares, delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz; Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz; Isabel Blanco, concejala de Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Fernando; y Pablo Vivancos, gerente del centro comercial Bahía Sur, quienes pudieron conocer de primera mano las actividades que se desarrollan en este punto de divulgación sanitaria.

Durante varios días, profesionales sanitarios de Viamed están realizando controles gratuitos de tensión arterial y glucosa, con el objetivo de acercar a la población herramientas básicas de prevención y facilitar una primera aproximación a indicadores relacionados con la salud cardiovascular y metabólica.

Además, el espacio acogerá también actividades específicas como estudios de composición corporal mediante bioimpedancia eléctrica, que permitirán a los participantes conocer datos sobre masa muscular, grasa corporal o hidratación, con el asesoramiento de profesionales sanitarios.

El espacio incorpora también una zona interactiva denominada Retos Saludables Viamed, en la que los visitantes pueden participar en pequeñas pruebas diseñadas para comprobar de forma sencilla algunos aspectos de su estado de salud, como la agudeza visual, la percepción de colores o la capacidad respiratoria.

Con esta iniciativa, Viamed busca acercar la prevención sanitaria a la ciudadanía en un entorno cotidiano y accesible, promoviendo el cuidado de la salud y la concienciación sobre la importancia de la detección precoz.

El espacio permanecerá activo durante toda la semana en Bahía Sur y las actividades están abiertas al público de forma gratuita. Además, los visitantes pueden recibir información sobre los servicios de la nueva Clínica Viamed San Fernando, recientemente puesta en marcha en la ciudad.