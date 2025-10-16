La Venta de Vargas de San Fernando regresa de vacaciones bajo la gerencia de la familia Picardo y a la espera de un comprador

Después de un intenso verano de actividad en el que la Venta de Vargas ha mantenido su papel como templo de la gastronomía y el flamenco, el equipo al frente de este establecimiento regresará este viernes de unas breves y merecidas vacaciones. Un descanso que se prolongó en el calendario desde el pasado 29 de febrero hasta este jueves, 16 de octubre.

Y ni siquiera este pequeño asueto ha alejado a la Venta de ser escenario de todo tipo de eventos durante este par de semanas. Sin ir más lejos, el pasado 29 de septiembre en este establecimiento se entregaron las III Cruces de Oro al Mérito Gastronómico y el sábado 4 de octubre se emitió desde este local la entrega del programa de Canal Sur 'No dejes de soñar' en el que se dio a conocer que el XIII Premio Leyenda del Flamenco iría a parar al bailaor Antonio Canales. Y durante este lapso de tiempo el establecimiento también sumó a su palmarés otro reconocimiento: el Premio Gurmé 2025 a la mejor venta de la provincia.

La Venta de Vargas ha explicado en sus redes sociales que reabre sus puertas y vuelve a la normalidad, recuperando su horario habitual, bajo la gestión de la familia Picardo. Del mismo modo, este negocio familiar permanecerá fiel a las líneas tradicionales de sus propuestas culturales y gastronómicas. El comunicado detalla que el equipo “afronta esta nueva etapa con ilusión renovada y el compromiso de seguir ofreciendo lo mejor de su cocina y su esencia flamenca”.

Por el momento, aclara la publicación en redes sociales, la Venta de Vargas continuará bajo la propiedad y gestión de la familia Picardo, que “agradece sinceramente el apoyo, el cariño y la comprensión de sus clientes, amigos y visitantes”.

Del mismo modo, el comunicado indica que la Venta de Vargas continúa en venta y a la espera de un comprador. “Hasta ese momento, les atenderemos con total normalidad, como siempre hemos hecho, manteniendo la calidad, el servicio y la tradición que caracterizan a esta casa. El equipo ya se prepara para una nueva temporada y ha abierto las reservas para las próximas fiestas navideñas”, indica la publicación.

“Desde la familia Picardo queremos transmitir un mensaje de serenidad y gratitud a todos los que sienten la Venta como parte de su historia. Nuestros ancestros pueden estar tranquilos. Muchas gracias por la comprensión y el apoyo constante”, finaliza el comunicado.

También regresa este sábado a la Venta el ciclo 'No sólo baile', que vivirá un nuevo pistoletazo con la actuación del bailaor Jesuli Carrillo y se desarrollará hasta 8 de diciembre. Los interesados en reservar esta cena con espectáculo ya pueden hacerlo en los teléfonos habituales de este establecimiento: