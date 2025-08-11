Una veintena de niños participan en el taller 'Pequeños Socorristas' en la playa de Camposoto de San Fernando
Los pequeños realizaron simulacros de rescate en el agua, poniendo en práctica lo aprendido, usando las motos de agua y los elementos utilizados para el rescate
El Ayuntamiento de San Fernando ha llevado a cabo junto a Cruz Roja el taller de ‘Pequeños Socorristas’, en el que han participado más de una veintena de niños y niñas en la playa de Camposoto. La actividad se desarrolló en dos partes, una terrestre en el acceso 3 donde se encuentra el módulo de socorrismo y el acceso 4 para la parte acuática. Este taller, que se viene desarrollando desde hace unos años, tiene como objetivo acercar a los más jóvenes las normas básicas de prevención para disfrutar con seguridad del medio acuático, además de mostrarles las funciones y herramientas de los equipos de salvamento y socorrismo.
Durante la jornada, los participantes, también con el acompañamiento de padres y madres, aprendieron las principales normas de seguridad y primeros auxilios, el significado de las banderas en la playa, cómo actuar ante una persona lesionada y qué material emplea el personal de socorrismo en su labor diaria. Así como el modo de actuar en caso de emergencia o en el caso de perderse en las playa o los primeros auxilios. De igual manera, realizaron simulacros de rescate en el agua, poniendo en práctica lo aprendido, usando las motos de agua -lo que más llama la atención a los pequeños- y los elementos utilizados para el rescate; además de aprender cómo funcionan las corrientes en el agua. En definitiva, unas nociones básicas para que los más pequeños comiencen a familiarizarse con estas prácticas y sepan cómo actuar o cómo se tienen que comportar en casos de emergencia.
