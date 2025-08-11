Una veintena de niños participan en el taller 'Pequeños Socorristas' en la playa de Camposoto de San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha llevado a cabo junto a Cruz Roja el taller de ‘Pequeños Socorristas’, en el que han participado más de una veintena de niños y niñas en la playa de Camposoto. La actividad se desarrolló en dos partes, una terrestre en el acceso 3 donde se encuentra el módulo de socorrismo y el acceso 4 para la parte acuática. Este taller, que se viene desarrollando desde hace unos años, tiene como objetivo acercar a los más jóvenes las normas básicas de prevención para disfrutar con seguridad del medio acuático, además de mostrarles las funciones y herramientas de los equipos de salvamento y socorrismo.

Durante la jornada, los participantes, también con el acompañamiento de padres y madres, aprendieron las principales normas de seguridad y primeros auxilios, el significado de las banderas en la playa, cómo actuar ante una persona lesionada y qué material emplea el personal de socorrismo en su labor diaria. Así como el modo de actuar en caso de emergencia o en el caso de perderse en las playa o los primeros auxilios. De igual manera, realizaron simulacros de rescate en el agua, poniendo en práctica lo aprendido, usando las motos de agua -lo que más llama la atención a los pequeños- y los elementos utilizados para el rescate; además de aprender cómo funcionan las corrientes en el agua. En definitiva, unas nociones básicas para que los más pequeños comiencen a familiarizarse con estas prácticas y sepan cómo actuar o cómo se tienen que comportar en casos de emergencia.