Un vehículo encalla en uno de los andenes del tranvía en San Fernando

Ocurrió en la noche del miércoles. El conductor de un vehículo, un cliente del hotel Salymar, se subió al andén del tranvía de la plaza de la Iglesia, donde quedó literalmente encallado y con dos ruedas al aire hasta que el turismo fue rescatado.

El suceso, que inevitablemente desató la curiosidad de los viandantes, obligó incluso a parar durante un buen rato las pruebas del tranvía por la calle Real que se llevan a cabo en horario nocturno y se convirtió en un incidente más para su largo historial de percances y anécdotas.

No está claro si el accidente se debió a un simple despiste del conductor o la poca visibilidad de la noche, que le impidió ver la altura real del escalón del andén. Eso sí, según la Policía Local, las pruebas que se le practicaron tras el accidente demostraron que no había tomado alcohol y que estaba completamente sobrio. Se trata -explicaron- de una persona de fuera de la ciudad que no conocía bien la zona ni, desde luego, las particularidades de las obras del tranvía en la calle Real.