Carmen y Antonio, vecinos de San Fernando: Una cárcel en su casa por la falta de accesibilidad

"Llevo años luchando por esto y nadie me hace caso. Hacer una rampa por la medida de la puerta y de la acera es ilegal, poner una elevadora es ilegal. Pero tengo que sacarla de casa, no puedo dejar a mi mujer todo el día dentro sin salir. La única opción que tengo es sacarla a ella primero y después la silla". Antonio Reguera, vecino de San Fernando, cuenta la situación que vive por la movilidad reducida que sufre su mujer que usa silla de ruedas y las dificultades que tienen para salir a la calle por la falta de accesibilidad del edificio.

Antonio y Carmen Romero viven en el bajo de un edificio de la calle Albardonero que tiene ascensor, pero que para entrar en el inmueble deben sortear un escalón y para llegar a esa planta baja, dos escalones más. Eso hace complicado que quienes tienen movilidad reducida, especialmente quienes necesitan una silla de ruedas como Carmen, aunque no es la única vecina en estas circunstancias, tengan fácil alcanzar la calle o volver a su vivienda. Una vecina explicaba que su marido en silla de ruedas va todos los días a un centro de día y que si no tuviera la ayuda del conductor del transporte que viene a recogerlo no podría bajarlo.

La opción de una rampa parece descartada por las dimensiones de la casapuerta, la puerta del edificio y de la calle, por lo que la alternativa, expone la concejala del Partido Popular (PP) María José de Alba, es la instalación de una plataforma elevadora. "Ha venido un técnico del CRMF (Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física) varias veces, ha hecho mediciones y esa es la conclusión", apunta. Para ello sería necesario que hubiera plataforma única en la calle. Es decir, que la vía dejara de tener la diferencia entre acerado y calzada y se pasara a tener la estética y la funcionalidad de otras calles del centro de San Fernando, el último ejemplo la calle Sánchez Cerquero que hace unos día se abrió completamente al tráfico.

Por eso, desde el PP se hace un llamamiento al equipo de gobierno para que se haga cargo de la situación y plantee la remodelación, aunque sea parcial de la calle Albardonero, donde además la estrechez hace que muchos conductores tengan que subir su vehículo a la acera para poder transitar. "Sobrepasa lo político, lo social, es una cuestión de derecho", insiste De Alba.

"A nadie le gustaría que por una situación sobrevenida nuestra casa se convirtiera en nuestra propia cárcel. Es lo que viven Antonio y Carmen, que sufre una enfermedad degenerativa que la mantiene en silla de ruedas, una situación que se agrava por el esfuerzo que Antonio tiene que hacer para poder sacarla de su casa a pesar de la cardiopatía que padece, y por la que recientemente lo han operado", denuncia. "Solo quieren vivir como todos los demás, moverse como todos, y poder salir y entrar como cada uno día a día", añade.

El raíl de la la plataforma elevadora, que es la única solución según el técnico del CRMF, tercia la concejala Malu del Río, ocuparía una parte de la vía pública de ahí que desde el Ayuntamiento se descarte la medida, por lo que que la solución salga por reformar la calle para que sea plataforma única. La rampa es inviable por la estrechez de la escalera de acceso del edificio y una viga existente imperforable.