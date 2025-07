El vecino de San Fernando que llegó a pesar más de 300 kilos se prepara para dejar el hospital tras un año ingresado: "Ahora peso 189"

San Fernando/José María Fernández, el vecino de San Fernando con obesidad mórbida que llegó a pesar más de 300 kilos, recibirá el alta del hospital Puerta del Mar dentro de 15 días y después de permanecer ingresado un año entero.

Este lunes recibió la buena noticia de manos del personal médico que le atiende tras haber sido intervenido quirúrgicamente la semana pasada. "La operación ha sido un éxito", cuenta José María, que ha tenido que esperar varios meses -y perder peso- antes de entrar en quirófano.

Curiosamente, su salida del hospital va a coincidir en el tiempo con el aniversario de su sonado traslado, que requirió de una complicada operación con la ayuda de los bomberos y de una autoescala para sacarlo de su domicilio por el balcón habida cuenta de que, por entonces, llevaba ya varios meses sin poder moverse de la cama y sin movilidad alguna.

"Ahora peso 189 kilos", afirma orgulloso José María. "No soy el mismo, soy otra persona por completo. Ni yo mismo me reconozco". Y de hecho se espera que siga perdiendo peso. "Me han reducido el estómago a un 20% y de momento y estoy a base de batidos. Todavía no puedo comer nada hasta dentro de unos 20 días", explica.

Su paso por el quirófano y la salida del hospital supone, de hecho, un paso fundamental en la progresiva recuperación de José Mari, que consiguió ya en el pasado mes de enero levantarse de la cama. Era la primera vez que lo hacía en un año. Y desde entonces ha ido adelgazando y ha ido recuperando cada vez una mayor movilidad. Semanas antes de la intervención podía ya pasar una parte del día sentado en el sillón y, con la ayuda de un andador, era capaz también de ponerse en pie y dar algunos pasos por la habitación y el pasillo del hospital. Su movilidad, no obstante, se ve también condicionada por la elefantiasis que afecta a una de las piernas y que se agrava con su problema de sobrepeso.

La historia de José María Fernández se conoció en abril de 2024. Por aquel entonces, cuando contó su caso en la prensa lanzando una llamada de auxilio, llevaba tres meses sin poder levantarse de la cama. Vivía solo y tampoco contaba con apoyo familiar, así que tenía que conformarse con las horas que, como persona dependiente, tenía asignadas del servicio de ayuda a domicilio. Además, su precario estado de salud se agravaba con la elefantiasis que padece en una pierna. Una grave depresión le había dejado completamente hundido y había hecho que su problema de sobrepeso se disparara.

José María, tras 10 meses en el hospital y 100 kilos menos

Dado su estado, tres meses después -el 18 de julio- se organizó su traslado al hospital Puerta del Mar con la ayuda de los bomberos, que tuvieron que diseñar y poner en práctica un operativo sin precedentes para poder sacar a José Mari de su domicilio a través del balcón -tras preparar una estructura previa- y con la ayuda de la autoescala. Por entonces, hacía un año que no salía a la calle. La noticia tuvo una repercusión enorme dado lo insólito de su caso.

Pero José María hace tiempo que es, como él mismo dice, otra persona. Ahora encara otro reto, el de volver a casa. Algo que no será nada fácil dado que sigue estando solo y sigue teniendo una movilidad muy limitada. Por eso pide ayuda también para la puesta a punto de la casa y las obras de adecuación que necesita. "No hay placa de ducha, por ejemplo", explica. Actualmente, explica, no dispone de recursos económicos para hacer frente a la puesta a punto del domicilio, que lleva un año cerrado.

Otra opción -apunta- sería mudarse un cambiar de casa ya que la que actualmente tiene es de alquiler, "pero no encuentro nada".