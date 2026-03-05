UPACE reclama a Educación una solución ante la pérdida de la subvención para el comedor escolar a mitad de curso

Sin comedor no hay inclusión. Con este lema, las familias del centro de educación especial UPACE San Fernando se han concentrado este jueves a las puertas de la sede de la Delegación Territorial de Educación para protestar por la pérdida de la subvención para el comedor escolar, que se ha confirmado a mitad de curso y que ahora les obliga a hacer frente al pago del servicio: unos mil euros por cada alumno. Hay 81 familias afectadas.

El problema, como explican desde UPACE, es que el comedor escolar forma parte del programa curricular del centro e, incluso, se ofrece dentro del horario lectivo. Allí, además, se trabajan cuestiones de especial relevancia para estos niños con discapacidad, tales como el control postural, la deglución, la prevención de atragantamientos... Así que no es, ni mucho menos, un servicio más al que voluntariamente puedan o no acogerse las familias en función de sus necesidades. De ahí el lema de 'Sin comedor no hay inclusión'.

Se trata de la primera vez en la que este centro de educación especial -al igual que otros- se ha quedado fuera de esta convocatoria de subvenciones, donde participan en régimen de concurrencia competitiva con el resto de colegios concertados. Ese es uno de los problemas, porque el colegio -al ser de educación especial- cuenta con menos alumnos, por lo que siempre obtiene una puntuación más baja. Tampoco se les reconoce en los criterios de baremación la vulnerabilidad a pesar de su alto grado de discapacidad.

La solución que reclaman para que esto no vuelva a ocurrir el próximo curso pasa por una revisión de los criterios de baremación o por una ampliación de crédito. Incluso por la inclusión del comedor dentro del concierto con la Junta de Andalucía.

La consejera habla de aumentar el presupuesto y revisar el baremo

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo Mena, ha afirmado que se va a estudiar "la posibilidad de aumentar un poquito el presupuesto" de cara al próximo viernes al objeto de evitar este tipo de situaciones, motivadas "porque de repente tenemos más solicitudes de estas subvenciones para centros privados", lo que ha generado el problema al tratarse de ayudas que se reparten en régimen de concurrencia competitiva y que suman dos millones de euros.

De esta forma, también se ha referido a la revisión de los criterios de baremación "por si es necesario actualizarlos", si bien -ha recordado- "este centro sí ha recibido otros años la subvención con los mismos puntos".

Cavada: "Es un centro de educación especial, el comedor no es un extra"

Por otro lado, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha traslado también todo su apoyo a las familias de UPACE que se han quedado sin la subvención para el comedor escolar "por esta decisión de la Junta de Andalucía".

"Hay que decirlo claro, es un centro de educación especial y, por tanto, el comedor no es un extra. Es una parte fundamental de la educación", ha subrayado. "Esto ocurre por la aplicación de un baremo que mete en el mismo saco a los centros ordinarios y a los centros de educación especial en un año además en el que se ha congelado el presupuesto y en el que han resultado beneficiados muchísimos centros concertados de Andalucía", denuncia.

"El resultado es muy injusto porque de los 19 centros de educación especial que hay en Andalucía 16 se han quedado fuera de estas ayudas", apunta Cavada, que ha exigido al gobierno andaluz "una solución inmediata" para solventar esta situación que pasa por ampliar la línea de crédito para dar respuesta a las demandas de estos colegios. Igualmente, la regidora isleña aboga por la inclusión del coste del comedor dentro del concierto de cara a los próximos cursos, lo que supondría una solución definitiva.