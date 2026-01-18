UGT denuncia irregularidades en el servicio de parques y jardines de San Fernando: restos vegetales que acaban en una parcela privada

Uno de los árboles derribado por la borrasca en el Parque del Oeste de San Fernando el pasado 4 de enero

La sección sindical de UGT en la empresa adjudicataria del servicio de parques y jardines del Ayuntamiento de San Fernando ha denunciado públicamente "hechos de extrema gravedad" que "podrían suponer un uso indebido de recursos públicos para fines privados, además de una nueva vuelta de tuerca en el maltrato laboral que viene sufriendo la plantilla desde hace meses".

El incidente que denuncia el colectivo sindical se remonta al temporal de viento y lluvia del pasado 4 de enero, que derribó varios pinos en el Parque del Oeste, que fueron retirados por operarios del servicio.

"Como es habitual, estos trabajos deberían haberse realizado conforme a los procedimientos ordinarios, trasladando los restos vegetales al vertedero autorizado y dentro de los horarios habituales del servicio". Sin embargo, afirma UGT, "no fue así".

La sección sindical de UGT ha constatado "irregularidades evidentes" tanto en la forma como en el momento en que se llevaron a cabo los trabajos ya que los pinos "fueron tronzados en piezas anormalmente pequeñas sin justificación técnica, las labores se realizaron en horarios absolutamente inusuales y, lo más grave, los restos vegetales no fueron trasladados al punto autorizado, sino que acabaron en una parcela privada".

Ante esta situación, desde UGT se ha exigido "explicaciones claras, públicas e inmediatas sobre quién dio la orden de actuar de esta manera, por qué el día 8 de enero se emplearon trabajadores, vehículos y medios de un servicio público para un fin presuntamente privado, quién es el beneficiario final de esos troncos y restos vegetales y bajo qué cobertura legal o contractual se permitió esta actuación".

"Desde UGT consideramos absolutamente inadmisible que se utilicen recursos públicos, personal, vehículos y material municipal para beneficiar intereses privados. De confirmarse, estaríamos ante un uso fraudulento de medios públicos, una grave vulneración de la legalidad y un ataque frontal a los principios de transparencia, ética buen gobierno que deben regir cualquier servicio público", sostiene en un comunicado.

Todo ello, señala el sindicato, se produce además en un contexto en el que la plantilla de parques y jardines "se encuentra laboralmente quemada, achicharrada y sometida a una presión constante, con expedientes, tensiones y una gestión empresarial que lejos de mejorar el servicio, lo degrada día a día".

UGT exige al Ayuntamiento de San Fernando, como titular y máximo responsable del contrato, "que actúe de manera inmediata y contundente: que requiera de forma urgente los datos GPS del camión implicado, que aclare el recorrido exacto y el destino final de los restos vegetale, que depure todas las responsabilidades, administrativas, disciplinarias o penales, caiga quien caiga":

"Desde UGT advertimos con total claridad: no vamos a mirar hacia otro lado. No vamos a permitir que lo público se gestione como un cortijo privado. N0o vamos a consentir que se machaque a los trabajadores mientras otros hacen negocios. Si alguien cree que esto va a quedar en una nota de prensa, se equivoca. UGT llegará hasta donde haga falta: administrativa, sindical y judicialmente".