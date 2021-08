Más de tres horas de cola para vacunarse en San Fernando

La respuesta a la jornada de vacunación sin cita previa que Salud ha convocado hoy en San Fernando ha sido masiva desde primera hora de la mañana. Tanto que la gente que ha acudido al pabellón del Parque Almirante Laulhé, donde se ha emplazado la unidad móvil del SAS, está teniendo que esperar más de tres horas para poder acceder al recinto y ser atendido por los profesionales sanitarios.

La larga cola da la vuelta completa al céntrico Parque de La Isla, desde la entrada a las instalaciones deportivas por el Paseo Virgen del Buen Fin hasta el parking municipal que se encuentra a su espalda. Ya a las ocho de la mañana -una hora antes de que se iniciara la vacunación- había ya un buen número de personas esperando a las puertas del recinto y el número no ha dejado de incrementar a medida que avanzaba la jornada.

Las dificultades para conseguir una cita a través del teléfono o de las aplicaciones disponibles han empujado a muchos ciudadanos de la Bahía a aprovechar esta jornada sin cita previa en la que se prevé vacunar a un millar de personas -son las dosis disponibles- con Pfizer.

Está previsto que las vacunaciones se lleven a cabo hasta las 14.00 horas en horario de mañana para reanudarse posteriormente a la tarde, entre las 15.00 y las 18.00 horas.

"He venido para mi hija, porque no había citas disponibles para ella", explicaba este mediodía una mujer que hacía cola desde las ocho y media de la mañana cuando estaba a punto de entrar en el pabellón. No era el único caso. Un buen número de personas ha acudido a esta convocatoria abierta por razones muy similares.

Familias con hijos adolescentes -los últimos tramos de edad que se han abierto a la vacunación- acaparan así el grueso de la cola, en la que no solo se han dado cita gente de San Fernando sino también de localidades vecinas, que han querido aprovechar esta convocatoria abierta para vacunarse. De hecho, los únicos requisitos de Salud para ser atendidos en esta jornada sin cita eran ser mayor de 12 años, residente en Andalucía y no haber tenido el Covid en los últimos 6 meses.

A la larga espera de más de tres horas, se suma en pleno ecuador del mes de agosto las altas temperaturas a las que tienen que hacer frente la gente que aguarda en la cola armados de paciencia y buscando la sombra de los árboles del Parque.

Voluntarios de Protección Civil colaboran con esta jornada de vacunación y coordinan un acceso que, dada la respuesta masiva que ha tenido la convocatoria, no está exento de dificultades.

Las vacunaciones se están llevando a cabo en el interior del pabellón deportivo.

Salud tiene prevista esta semana jornadas similares de vacunaciones sin cita previa en ocho municipios de la provincia de Cádiz: en Algeciras, donde se llevó a cabo el lunes; en San Fernando y Los Barrios, este martes; en La Línea, el miércoles 18; en San Roque, el viernes 20; y el sábado 21 se prevé tres citas simultáneas en horario de 10 a 14 horas, en Cádiz (Club Náutico Elcano), Chiclana (Pabellón Municipal) y de nuevo San Fernando (Pabellón Enrique Márquez Muñoz).