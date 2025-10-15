El complicado traslado de un paciente en San Fernando: tuvo que ser evacuado de su casa por la ventana y con la autoescala de los bomberos

Bomberos del parque de San Fernando tuvieron que evacuar en San Fernando a una persona con movilidad reducida con la ayuda de la autoescala para ser trasladada de su vivienda hasta la ambulancia debido a que las condiciones del edificio hacían imposible bajarlo por la escalera al no diponer de espacio suficiente para que los sanitarios pudieran maniobrar con la camilla.

La actuación -en la calle Palacio Valdés, en el barrio del Parque- se llevó a cabo en colaboración con los servicios sanitarios de emergencias en la jornada del pasado martes. Comenzó a las 12.50 y concluyó a las 14.10 horas, según la información facilitada por el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.

El paciente, de esta forma, fue trasladado por los bomberos desde una de las ventanas de su domicilio, en el tercer piso, desde la que se le pudo bajar hasta la calle con la ayuda de la autoescala para ser posteriormente trasladado en la ambulancia.

Hasta 5 efectivos del parque de San Fernando participaron en este operativo junto a tres vehículos: una autobomba urbana pesada (U-36), una autobomba urbana ligera (P-40) y la autoescala (E-15).