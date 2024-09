Tesoros de auténtico cine en las manos de un isleño

San Fernando/Que San Fernando es una cantera inagotable de talento y de artistas es una realidad que queda fuera de toda duda. Si bien cuando alguien piensa en La Isla en este aspecto lo primero que le viene a la cabeza es Camarón y todo el legado flamenco que siguieron figuras como Sara Baras o Niña Pastori, lo cierto es que hay mucha tela que cortar más allá del cante y el baile. Y uno de los campos en los que San Fernando se está convirtiendo poco a poco en referencia es el cine gracias a la labor de profesionales como Javier Coronilla, un diseñador de animatrónica que ha llegado a trabajar para la mismísima franquicia de Star Wars, o Javier León, que fue nominado a los Emmy por los créditos de The Crown. A este selecto club se ha unido otro isleño: José Ossorio, especialista en prop making y la mente pesante al frente de Mordor Props Workshop.

En lo últimos años, Ossorio ha trabajado para series como 30 Monedas, que Alex de la Iglesia dirigió para HBO, y para películas como La sociedad de la nieve, la multipremiada cinta de Juan Antonio Bayona que fue nominada a dos Oscar y ganó la friolera de doce Goyas, entre ellos el que premió al departamento en el que trabajó este isleño, el de dirección artística. El último trabajo de este artesano ha sido para la producción Spellbound, del estudio Skydance Animation y que se estrenará en Netflix el próximo mes de noviembre.

Diario de Cádiz ha visitado el taller en el que Ossorio trabaja, situado en la Casería de Ossio, más isleño imposible. Durante esta visita este artesano ha repasado su trayectoria profesional, recordando cómo empezó todo, cómo creció su proyecto y cuáles son los retos que ahora afronta.

El atrecista junto a un casco de ‘The Mandalorian’ elaborado por él. / Miguel Gómez

En primer lugar, Ossorio explica cuál es su especialidad, ya que el término prop making puede sonarle a muchos a auténtico lenguaje klingon. “Los prop makers nos encargamos de elaborar aquellos elementos de atrezo que interactúan directamente con los actores y actrices y que, por tanto, ayudan a contar la historia. Es todo aquello que el reparto manipula directamente o utiliza en el desarrollo de la trama. Entiendo que es un término que suena muy raro, incluso mi mujer las pasa canutas cuando tienen que explicar a que me dedico”, bromea el utilero.

Este artesano asegura que aspirar a la perfección es el denominador común para aquellas personas que se dedican a esta tarea. “Porque sabemos que trabajamos con fechas de entrega, que si no no dejaríamos de trabajar nunca en cada encargo para que fuese cada día mejor”, detalla el atrecista.

Todo empezó en el salón de manga de Jerez

El germen de Mordor Props Workshop tuvo lugar hace aproximadamente unos quince años y en un principio surgió de la elaboración de piezas para coleccionistas. “Yo era profesor de música en Puerto Serrano y un alumno de otra clase me habló del copsplay con el que iba a acudir al Salón del Manga de Jerez, un personaje del videojuego Kingdom Hearts que lleva un artilugio conocido como llave-espada y que él no sabía cómo construirse. Me enseñó unas fotos y le dije que si me compraba los materiales yo se lo hacía. 20 euros de materiales y un tablón de pino cortado y pintado después aquel chaval se fue feliz con su llave-espada. Al lunes siguiente abrí mi cuenta de Tuenti, fíjate si hace años de eso, y vi que tenía un aluvión de mensajes preguntándome si era yo el que había hecho esa llave-espada y si aceptaba encargos. Después vinieron unas sandalias y una bandana de Naruto y el resto es historia. Afortunadamente, muchos encargos llegaron luego, los primeros años elaborados desde la cochera de casa de mi padre, que es aficionado al maquetismo”, explica Ossorio.

De San Fernando a la sociedad de la nieve

Después de años dedicado a los encargos para coleccionistas a Ossorio le llega la dorada oportunidad de comenzar a trabajar para producciones televisivas y cinematográficas. Conforme iba avanzando en sus encargos y ganando visibilidad de las redes sociales su labor despertó el interés de otros isleños que trabajaban en estos sectores. “Me acuerdo el día en el que recibí la solicitud de amistad de Facebook de Javier Coronilla. Al principio hablábamos como cuando uno tontea hasta las tantas de la madrugada cuando tiene quince años y no tardamos en forjar una gran amistad. Al poco impartimos unos talleres en la Universidad de Cádiz (UCA). Mi primera oportunidad en este mundillo vino de mano de Javier”, recuerda el artesano.

De hecho, fue Coronilla el que le llamó para que se encargase durante semanas del manejo y el mantenimiento de dos espeluznantes monstruos que él creó para la serie 30 Monedas.

Y poco después vendría el encargo que marcaría el auténtico punto de inflexión: La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona. Ossorio recuerda como entró a participar en un proyecto de esta envergadura. “Me contacta Iván Bejarano, un pintor y escultor sevillano que también es amigo de Javier y en los últimos años ha trabajado desde Londres en franquicias como Star Wars, Men in Black o Guardianes de la Galaxia. Nos conocíamos a través de las redes sociales y ya había hablado con él y le admiraba. Un buen día estaba trabajando en el taller en casa de mi padre y escucho que alguien me llama desde la reja y cuando me vuelvo veo a Javi y a Iván. Toda una sorpresa, porque ahora son mis amigos, pero antes eran ídolos para mí y me visitaban para que Iván conociese lo que estaba haciendo”, relata el atrecista.

“Al poco Iván me llama por teléfono y me cuenta que tiene un proyecto para mi y que reúno todos los requisitos: diseño en 3D, moldes, reproducciones y acabado. Sin revelarme nada, me dice que se trata de un proyecto de envergadura y que me obligaría a estar siete meses fuera entre Madrid y Granada. En el rodaje yo fui asistente de prop maker e Iván fue el prop maker master”, continúa Ossorio.

El artesano explica cuál fue su tarea en esta superproducción. “Para la película se construyeron tres aviones a tamaño real e Iván y yo nos encargamos de diseñar el interior de estos aviones, fabricando elementos que luego pasaban a pintura y montaban los atrecistas en el decorado. Es decir, elaborábamos mediante impresión 3D o manualmente los elementos de la cabina, cada pequeña cosita, cada instrumento, cada bandeja, cada asiento con su espuma... Para los asientos cogimos de referencia unos que encontramos en una chatarrería aeronáutica e hicimos moldes que fuimos adaptando”, detalla el especialista.

El artesano isleño, en la cabina de uno de los tres aviones replicados para ‘La sociedad de la nieve’, en cuya construcción estuvo implicado. / D.C.

El isleño aclara que para este trabajo contaron con la imprescindible colaboración de los supervivientes, que les aportaron toda clase de referencias para replicar en el rodaje de manera fidedigna elementos tales como el improvisado cuchillo con el que los personajes cortan la carne de sus compañeros fallecidos, el transistor con el que a ratos obtienen noticias del exterior, las gafas de sol construidas con restos del avión o los sacos de dormir creados a partir de restos de aislante del avión y cosidos con cables de cobre.

Figuras de dos de los personajes de 'Spellbound', elaboradas en el taller de Ossorio. / D.C.

Los últimos logros de Ossorio son la creación de unas lámparas para el musical Matilda y la elaboración de figuras de dos de los protagonistas de la última producción de Skydance Animation, titulada Spellbound. Estas figuras, de los personajes Ellsmere y Solon han sido colocadas en el hall de las instalaciones que la productora tiene en Madrid y son visibles para cualquier visitante. “Este encargo me vino a partir de Jorge Blanco, director de Planet 51. El principal y exigente reto que me plantearon estas dos figuras fueron las texturas de su piel, ya que una es de escamas y otra tiene plumaje”, cuenta el artesano.

Ese el llamativo currículo que ha acumulado este isleño en los últimos años, un profesional que también es responsable de entregar maquetas de embarcaciones para Navantia. Un crecimiento imparable que tiene solo el cielo como límite y que ayuda a que el nombre de San Fernando, gracias a profesionales como José Ossorio, suene cada vez con más fuerza en las producciones hollywoodienses.