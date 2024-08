Horror Studio FX, el terror sí tiene forma

San Fernando/A nadie le cabe duda que cuando se trata de Halloween hace ya varios años que todo el mundo mira con atención lo que se hace en San Fernando. Y en este éxito, más allá del Ayuntamiento, tienen su parte de responsabilidad empresas y artesanos isleños como Horror Studio FX, una empresa que lleva dos décadas siendo referencia en la provincia en campos como la caracterización de personajes y la animación de todo tipo de eventos. Sin ir más lejos, en ediciones anteriores de Halloween este grupo de profesionales se encargó de distintos pasajes del terror y pasacalles, tanto en la casco histórico como en el centro comercial Bahía Sur.

El gerente de Horror Studio FX, Joaquín Lavilla, tiene claro cuales son los motivos que hacen que la empresa que lidera marque la diferencia. “Ofrecemos experiencias únicas y de calidad, siempre adaptándonos a las necesidades de cada evento. Y si para ello hay que crear desde cero y llevarse días construyendo una máscara o una prótesis pues se hace”, indica el caracterizador.

Lavilla, en el Trono de Hierro de 'Juego de Tronos' elaborado en su estudio / Antonio Zambonino

Y buena prueba de ello es que cuando nos atiende en su estudio de la calle Murillo se encuentra enfrascado, pincel en mano, en la creación de una nueva máscara, en esta ocasión la de una bruja. Sorprende en todo momento la calidad de cada detalle plasmado sobre esta estructura de látex.

Otro factor indispensable está en el minucioso trabajo de interpretación que está presente en cada propuesta de Horror Studio FX. “Nuestros trabajos no se limitan a disfrazar gente para que asuste al público. Detrás de cada máscara o de cada maquillaje elaborado está un actor o actriz defendiendo un personaje, un profesional con una actitud adecuada y que sabe cómo y cuándo interaccionar con el público. Pongamos un ejemplo, si alguien me pide a Batman yo le mando a Batman. Al mismo personaje, con su complexión física, su voz, sus gestos, su forma de andar y de moverse...”, señala el gerente.

Un pasacalles organizado por esta empresa isleña para el pasado Halloween. / Antonio Zambonino

Desde San Fernando Horror Studio FX ofrece servicios integrales de dirección artística, abarcando campos como maquillaje, peluquería, atrezzo o trabajo actoral. “Cubrimos todos los aspectos para que los clientes no se tengan que preocupar de nada. Y lo hacemos desde lo más básico, como un cumpleaños, hasta cuando trabajamos para el mercado audiovisual o impartimos algún taller formativo en un festival. De hecho hemos creado maquillajes y efectos para varias películas, cortos o videoclips , aunque a veces nos llega el encargo de alguna porductora y ni siquiera sabemos para que se película se ha trabajado. En cualquier caso, ya hay gente que cuando ve uno de nuestros personajes ya identifica nuestro trabajo y reconoce nuestro sello”, detalla Lavilla.

Inteligencia emocional

El responsable de Horror Studio FX asgura que el secreto del éxito de las propuestas de su equipo reside en el dominio de la inteligencia emocional del público. “Cuando se trata del terror hay que equilibrar mucho las cosas, porque estamos jugando con miedo, con algo que va directamente a la mente y al corazón de las personas y que puede causar pánico o provocar que alguien salga corriendo. Eso no es lo que buscamos. No hay que olvidar que ofrecemos ocio y diversión. Por eso hay que medir cada susto al segundo y rebajarlo con humor. A nuestros espectáculos se va a pasárselo bien, no a sufrir. Para eso ya está la vida”, explica Lavilla.

Actualmente, esta empresa isleña está además implicada en la éxitosa gira de ‘El Circo Encantado’, al que aporta muchos personajes y caracterizaciones. En el futuro a Horror Studio FX le esperan nuevos y mayores retos, entre ellos un proyecto de largometraje de Lavilla. En cualquier caso se seguirá estableciendo la referencia desde La Isla y se hará de forma terroríficamente divertida.