El Tercio del Sur de San Fernando acoge unas jornadas divulgativas para el 061 y la Armada

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha llevado a cabo unas jornadas divulgativas en las instalaciones del Tercio Sur de Infantería de Marina de la Armada Española, en San Fernando.

Durante la jornada, una veintena de miembros del Armada Española participaron en una sesión de cuatro horas, durante las cuales se llevó a cabo una simulación de la preparación y carga de los materiales a utilizar en situaciones de emergencias. Los profesionales del servicio de emergencias sanitarias 061 que colaboraron en esta actividad (Juan Manuel Letrán, Daniel León, Guillermo Pérez y Tomás Gómez Pérez) fueron los encargados de trasladar nociones básicas para la inmovilización, movilización y extricaje en los vehículos Uro VAMTAC y el vehículo de combate Piraña.

Esta actividad se enmarca en la línea de colaboración y divulgación que el 061 viene desarrollando con distintos colectivos e instituciones, con el objetivo de dar a conocer el modelo de organización y el sistema integral de atención a las urgencias y emergencias implantado en Andalucía, así como los protocolos de actuación y los procedimientos de trabajo que se aplican ante situaciones de riesgo vital.

A lo largo de la sesión, los participantes pudieron profundizar también en aspectos prácticos relacionados con el transporte sanitario en escenarios complejos, el manejo inicial del paciente traumático y la coordinación entre intervinientes en una primera respuesta. Este tipo de entrenamientos permite reforzar la seguridad en la atención, mejorar la capacidad de respuesta y favorecer una actuación más eficaz y coordinada ante incidentes con víctimas.

Como primeros intervinientes en situaciones de emergencias o catástrofes, la colaboración entre profesionales sanitarios y miembros de las Fuerzas Armadas adquiere una especial relevancia, al generar espacios de conocimiento mutuo y de intercambio de experiencias que contribuyen a consolidar relaciones estables y duraderas entre ambas instituciones.

Estas acciones formativas y de sensibilización se suman a otras iniciativas que el Centro de Emergencias Sanitarias 061 desarrolla en la provincia de Cádiz para mejorar la capacitación de profesionales y ciudadanía en primeros auxilios y atención inicial a las emergencias. De hecho, el 061 ha formado ya a más de 16.000 personas en la provincia en reanimación cardiopulmonar básica, dentro de su labor de prevención y promoción de una respuesta precoz ante emergencias sanitarias.