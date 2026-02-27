El PP reclama en San Fernando que el Ayuntamiento forme a los ciudadanos para actuar ante emergencias: "Cabe plantearse si estamos preparados"

El PP de San Fernando ha trasladado al Ayuntamiento la necesidad de impulsar "una campaña estructurada y permanente de formación en primeros auxilios y actuación ante emergencias" dirigida a la ciudadanía.

La formación plantea esta propuesta tras la sucesión de temporales de estos últimos meses y las situaciones de emergencia que han generado en la población, que considera "obligan a plantearse si San Fernando está suficientemente preparada para responder con eficacia cuando cada minuto cuenta".

La propuesta, enunciada por la concejala Carmen García de Lomas, contempla que el Ayuntamiento de San Fernando "planifique y ejecute anualmente un programa formativo voluntario que capacite a los isleños para actuar ante accidentes, paradas cardiorrespiratorias y fenómenos meteorológicos adversos".

García de Lomas recuerda que en distintos puntos de Andalucía se han vivido en los últimos meses situaciones de riesgo real: inundaciones, rescates, cortes de suministro y vecinos auxiliando a otros hasta la llegada de los servicios especializados. “Los primeros minutos son determinantes. No basta con activar protocolos cuando la emergencia ya está encima; es imprescindible anticiparse y formar”.

La edil popular subraya que la falta de conocimientos básicos para actuar ante una situación crítica sigue siendo una debilidad estructural. “No hablamos solo de accidentes domésticos o de una parada cardiaca en la vía pública, sino también de cómo reaccionar ante inundaciones, hipotermias o electrocuciones. Una actuación correcta puede reducir daños, evitar secuelas e incluso salvar vidas”.

Según recoge la iniciativa, "cada año millones de personas fallecen en el mundo por lesiones prevenibles, muchas de las cuales podrían haberse evitado con una intervención inicial adecuada". "Son cifras que deben llevarnos a actuar desde lo local con responsabilidad y previsión", señala....

Para el Partido Popular, el Ayuntamiento, como administración más cercana, debe liderar esta estrategia mediante campañas de concienciación, talleres prácticos y formación en centros educativos, asociaciones vecinales y colectivos sociales. “Numerosos municipios ya cuentan con programas estables. San Fernando no puede quedarse al margen”.

García de Lomas defiende que apostar por la formación en primeros auxilios no es una cuestión accesoria, sino una inversión directa en prevención y protección civil. "Con los mayores presupuestos de la historia municipal, el gobierno local tiene capacidad para priorizar la seguridad y la preparación de los isleños frente a situaciones que, por desgracia, cada vez son más frecuentes".