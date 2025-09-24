Esta tarde, procesión de la Virgen de las Mercedes en San Fernando: horario e itinerario

La Virgen de las Mercedes de la hermandad de los Desamparados, en una de sus últimas salidas

Con motivo de su festividad, la imagen de la Virgen de las Mercedes, titular de Gloria de la hermandad de los Desamparados, procesionará este miércoles 24 de Septiembre desde su capilla en la plaza de San José, tal y como viene haciendo desde hace ya once años.

Saldrá a las 18.20 horas y tiene previsto realizar el siguiente recorrido: Plaza San José, San José, Real, Sánchez Cerquero, General Valdés, Alameda Moreno de Guerra, Real, parroquia de San Francisco (estación menor ante el Santísimo), Almirante Faustino Ruiz, Colegio Naval Sacramento, Cecilio Pujazon, Calderón de la Barca, Sánchez Cerquero, Real, San José y Plaza San José para llegar a su templo.

La recogida está prevista a las 22:30.

La hermandad contará con el acompañamiento musical de la banda de música del Nazareno de San Fernando y una cuadrilla Antonio de la Cruz se encargará de portar el paso.

Procesión de la Virgen de las Mercedes en San Fernando

La imagen de la Virgen de las Mercedes es de autor anónimo aunque fue restaurada