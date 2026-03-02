El tallista isleño Manuel Oliva, reconocido en San Fernando con el Galardón La Venera

Manuel Oliva León siempre supo que lo suyo era trabajar la madera. Ya de niño, cuando veía las procesiones de Semana Santa en la calle, era lo que más le llamaba la atención: los pasos, la talla, el dibujo que hacían sus canastos. Y luego, de vuelta en casa, intentaba recrearlos en sus dibujos infantiles. Siempre supo que esto era lo que quería hacer. Por eso con tan solo 22 años -y después de haber aprendido el oficio con el sevillano de Manuel Verdugo- se tiró a la piscina y abrió su propio taller. Así, a pecho descubierto... Aunque esa pasión que ponía en su trabajo fue dando sus frutos y los encargos no pararon de llegar.

Este lunes, el tallista isleño ha sido reconocido con el XVI Galardón La Venera, con el que se ha querido reconocer su trayectoria y su indiscutible aportación a la Semana Santa a través de una de las disciplinas más relevantes y vistosas de todo el abanico que engloba la artesanía sacra.

El acto organizado por la asociación cultural cofrade La Venera -todo un referente de la Semana Santa de San Fernando- se ha celebrado en el salón de actos del Ayuntamiento isleño, donde el presidente de la entidad, Juan Rodríguez Rivera, y la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, han sido los encargados de hacer los honores al entregar el característico angelote que da forma un galardón cofrade que cada año crece en prestigio habida cuenta de la relevancia que tiene la nómiina de destinatarios.

Manuel Oliva ha sido parco en palabras porque ha reconocido que él prefiere hablar con su trabajo, con sus obras. Pero sí ha querido tener muy presentes tanto a su padre como a su madre porque "desde pequeño me han apoyado y me han entendido". La concesión del galardón La Venera -ha dicho- "es un orgullo".

"Siempre presenta un estilo propio"

José Antonio Pérez Camilleri, hermano mayor de la hermandad del Despojado de Cádiz, ha tenido a su cargo la glosa de la figura de Manuel Oliva, que ha abordado con sincero afecto recordando la relación que une al tallista desde que la joven cofradía, cuando iniciaba su andadura, decidió encargarle el ilusionante proyecto del paso, que se estrenó en 2014. "Nos sentimos orgullosos de ser de las primeras hermandades que confiaron en tan joven pero valioso artista"; ha afirmado al referir que en sus obras "siempre presenta su estilo propio, lo que consigue que ningún otro taller sea igual".

De su taller -recordó- han salido los pasos de las hermandades de la Bondad de Jerez, del Despojado de Cádiz, de la Borriquita de El Puerto de Santa María, del Nazareno de Setenil, Divino Maestro de Jaén, la Estrella de Ávila, del Prendimiento de Adra, del Medinaceli de Valladolid, del Santo Entierro de Almuñécar, Santa Elena de San Fernando, del Atado de Arcos, del Corpus de Minerva en Jerez, de Afligidos de Chiclana, de Servitas de San San Fernando, Ecce Homo de Vélez-Malaga, de la hermandad de los Dolores de El Puerto de Santa María, de la Humildad de Sanlúcar, Borriquita de La Línea, Huerto de Chiclana, Resucitado de Almuñécar... "y lo que queda por venir", ha dicho Pérez Camilleri aludiendo a la juventud del tallista a su ya prolífica obra. De hecho, en San Fernando se ha aprobado también ya la ejecución de los nuevos pasos de Humildad y Paciencia y de la Soledad, que se acometerán en su taller.

"Con 22 años hay que tener mucho valor y mucha confianza en sí mismo para abrir su propio taller e introducirse en este difícil mundo donde casi siempre, cada vez que una hermandad va a hacer alog, miramos primero el nombre que las propias obras", ha señalado también el presidente de La Venera, que ha señaldo también la evolución del taller y su transformación "en una pequeña empresa" con un equipo de personas que él mismo ha formado., "lo que contribuye a crear empleo".

También Cavada se ha referido a esta faceta del oficio, que tiene aún más valor si cabe dada su faceta artesanal y artística.