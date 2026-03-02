Una campaña para disfrutar de la Semana Santa de San Fernando desde el respeto

Aspecto que presentaba la plaza de la Iglesia durante la salida de Columna durante el pasado Domingo de Ramos.

Cada Semana Santa se repiten momentos que afean las salidas procesionales de unas hermandades isleñas que llevan todo un año preparando sus estaciones de penitencia. Algunos olvidan que detrás de los capirotes se encuentran creyentes que afrontan sus recorridos con recogimiento, oración y reflexión y eso lleva a que haya personas que habitualmente reciben a los cortejos de las hermandades a pie de calle con conversaciones en alto o comiendo golosinas o pipas sin preocuparse por donde van a parar las cáscaras. En ocasiones el decoro se pierde por completo cuando estas personas transitan copazo o cigarro en mano o cruzando de acera a acera sin miramientos entre penitentes y bandas de música. También hay que aclarar que, afortunadamente, estos casos son la minoría. El Consejo Local de Hermandades y Cofradías lo tiene claro: no es cuestión de fe, se trata de respeto.

Y por eso el Consejo ha puesto en marcha una campaña para concienciar durante la Cuaresma y la propia Semana Santa sobre esta realidad. Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de colectivos y entidades como la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur), el centro comercial Bahía Sur, la Asociación de Fotógrafos Cofrades Isleños (Focois), Kutxabank y Viamed. La alcaldesa, Patricia Cavada, y el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Eduardo Coto, han presentado este lunes esta campaña, que gira en torno a un manifiesto y un logo que acompañará al cartel de la Semana Santa de San Fernando y estará visible en distintos puntos de la ciudad gracias a distintos formatos y diversas acciones. El lema de esta iniciativa, Tu respeto, parte de nuestra pasión, deja claro su objetivo.

“Esta Semana Santa cuando veas una procesión en la calle respeta la penitencia que van realizando sus nazarenos y penitentes. Respeta sus espacios y no camines por dentro de un cortejo procesional. Respeta su silencio y oración, por lo que no hables con ellos. Cuando estés presenciando una procesión, evita comer y beber delante de los penitentes. Respeta a los cargadores, su forma y estilo de penitencia y su dedicación”, indica el manifiesto en su texto.

“Disfruta de la música procesional, evitando cruzar las formaciones musicales que durante todo el año ensayan y se esfuerzan para poner tan magnífica banda sonora a nuestros pasos procesionales. Respeta y disfruta a partes iguales de nuestra Semana Santa. Porque tu respeto es parte de nuestra pasión”, puntualiza también el manifiesto.

Cavada y Coto, durante la presentación de esta campaña. / Antonio Zambonino

Acciones y formatos

En primer lugar, la campaña contempla la distribución del manifiesto en formato A5 junto al cartel de la Semana Santa 2026 durante el reparto de túnicas y papeletas de sitio en las distintas hermandades, así como en los palcos de la Carrera Oficial el Domingo de Ramos, todo ello con el patrocinio de Viamed.

Los mensajes de este manifiesto también se difundirán a través de pegatinas y en las servilletas que llenarán los servilleteros de muchos bares durante la Cuaresma y la Semana Santa gracias a la colaboración de Asihtur.

Asimismo, se organizará una exposición fotográfica, con la colaboración de Focois y el patrocinio de Kutxabank, que repartirá sus obras entre los laterales del Mercado Central y la galería del centro comercial Bahía Sur y que girará en torno a la figura de la la mujer en las imágenes secundarias de la Semana Santa.

Por último, tanto el cartel como el manifiesto aparecerán en forma de mupis que se distribuirán entre diversas barriadas y en los entornos de las iglesias desde donde parten las distintas procesiones.

Coto ha aclarado que esta primera campaña tendrá continuidad en años sucesivos, al menos los que restan del actual mandato de la junta permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, que preside.