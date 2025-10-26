Suspendidos los actos del Día del Cerro en San Fernando por la previsión de lluvia

El Ayuntamiento de San Fernando ha informado a primera hora de la mañana de la suspensión de los actos que había programados este domingo 26 por la Romería del Cerro, que conmemora la festividad de los Copatronos, San Servando y San Germán.

La decisión se ha adoptado ante la previsión de lluvias y tormentas que se prevé para esta jornada y la alerta amarilla que ha lanzado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que afecta a varias localidades de la Bahía -entre las que se incluye San Fernando- desde las 13.00 horas de esta jornada.

La misa en honor a los copatronos se celebrará en la parroquia del Buen Pastor a partir de las 12.00 horas.

Sobre las diferentes actividades que se habían previsto para celebrar esta jornada al aire libre en el parque del Cerro, que incluían talleres, juegos y música en directo, el Ayuntamiento isleño ha notificado que "se informará proximamente".