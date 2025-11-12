La suerte vuelve a pasar por 'La Lola de Cai' de San Fernando, que reparte 'El Millón' de los Euromillones

El idilio con la suerte de la administración de loterías de 'La Lola de Cai', situada en el número 151 de la calle Real de San Fernando, sigue escribiendo nuevas páginas en su particular diario de la ilusión. La última de ellas se ha escrito este mismo martes, ya que un boleto sellado por ventanilla para el último sorteo de los Euromillones ha sido agraciado con 'El Millón' vinculado al mismo. De esta forma, un afortunado apostante se llevará a casa nada más y nada menos que un millón de euros.

Ha que recordar que la fortuna es ya una vieja conocida para esta administración de lotería de San Fernando. De hecho, en poco más de dos años éste es el tercer premio millonario que reparte 'La Lola de Cai'. Los dos anteriores correspondieron a dos primeros premios de la Bonoloto: uno el 17 de octubre de 2023, dotado con 2.351.212,76 euros, y otro el 31 de agosto de 2024, cuya cuantía sumó 2.124.329,28 euros.

El Gordo tampoco se resistió

Y ahí no queda la cosa, ya que esta administración, que mira a la iglesia de San Francisco, vendió en 2023 un total de 248 décimos de uno de los quintos premios del Gordo de Navidad, que sumaron un total de 1.488.000 euros que supieron a pura gloria navideña para numerosas familias de San Fernando que jamás olvidarán aquel décimo del 45.353 que compraron.

De hecho, esta imbatible trayectoria hizo que los responsables al frente de esta administración, la joven pareja formada por la portuense Ana Isabel Díaz y el mallorquín Carlos Expósito, fuesen reconocidos en 2024 como loteros del año por la propia Loterías y Apuestas del Estado.

Con estas cifras y estadísticas es normal que la 'La Lola de Cai' se haya convertido en sitio de peregrinación para muchos a la hora de buscar la suerte y que lo habitual sea que se formen largas colas frente a la puerta de esta administración. Algo que se nota especialmente en fechas como ésta, en plena temporada alta en cuanto a venta de la Lotería de Navidad se refiere.