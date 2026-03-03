El sorteo de la Once deja en San Fernando cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno

El sorteo de la ONCE de este lunes ha dejado un premio de 175.000 euros en San Fernando con cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno que ha vendido Juan José Rodríguez.

Rodríguez es vendedor de la ONCE desde 2016 ha llevado la suerte a la calle Real 18, en pleno centro de la localidad gaditana. "Todo lo que sea dar premios es una satisfacción por haber ayudado a personas en una zona que está castigada", explica feliz esta mañana.

Él ya tiene experiencia en dar alegrías sus vecinos. El verano pasado repartió 350.000 euros y hace tres años un Sueldazo de 240.000 euros en diez años. "Ver llorar como han llorado porque les he salvado la vida, como me ha ocurrido hoy con uno de los afortunados, me llena muchísimo, me llena más que otra cosa -explica- porque estás ayudando a personas que lo necesitan, y esa es la satisfacción, ayudar a la sociedad de esta manera", concluye orgulloso.

