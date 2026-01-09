Así ha sido la despedida de los guardiamarinas de la Virgen del Carmen antes de embarcar en el 'Juan Sebastián de Elcano'

Despedida de los guardiamarinas de la Virgen del Carmen en San Fernando
La dotación de guardiamarinas que este sábado se embarcará a bordo del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano en su 98º crucero de instrucción se han despedido de la Patrona de la Armada, la Virgen del Carmen, en San Fernando. El acto forma parte de las tradiciones que arropan la partida del emblemático navío.

