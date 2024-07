Si Julia Medina gana, gana la solidaridad de San Fernando

Julia Medina, durante la presentación de 'Tu cara me suena 11'

San Fernando/La artista isleña Julia Medina lo dará todo este viernes para tratar de imponerse a sus rivales y proclamarse ganadora de la undécima edición del talent show de Antena 3 'Tu cara me suena'. La cantante ya tiene experiencia en esto de llegar a la final de un concurso televisivo de máxima audiencia. No hay que olvidar que Julia fue también finalista de Operación Triunfo en 2018, cuando el programa aún se emitía en Televisión Española.

En esa ocasión sus paisanos también le apoyaron con todas sus fuerzas. De hecho, incluso el Ayuntamiento de San Fernando instaló una pantalla gigante en el pabellón del Parque Almirante Laulhé el 18 de diciembre de aquel año para seguir en directo la final de aquel OT. Centenares de isleños e isleñas abarrotaron las gradas, pero no pudo ser y Julia quedó clasificada quinta tras una gran actuación en esa última gala. Pero sin duda su paso por el programa fue el impulso definitivo para su carrera. Luego vinieron dos discos, el último de los cuales, 'Epicentro', lo presentó en concierto en el Real Teatro de Las Cortes ante un público que le hizo profeta en su tierra un 21 de enero de 2021 que ella jamás olvidará. Ese mismo año sumó otro curioso logro publicitario: protagonizar junto a Pablo López un anuncio del videojuego 'Animal Crossing' para la archiconocida consola Nintendo Switch.

Numerosos isleños se dieron cita en el Parque para seguir la final de Julia Medina en OT / Ayuntamiento de San Fernando

La isleña llega a la final de 'Tu cara me Suena 11' tercera en la clasificación general, sólo superada por Raoul Vázquez y David Bustamante y por delante de Conchita y Supreme DeLuxe. Durante esta edición la cantante lo ha bordado con impresionantes imitaciones de artistas como Rosalía, Laura Pausini, Miley Cyrus, Lola Índigo, Ana Mena, Pablo Alborán, Loreen o la mismísima Lola Flores.

Si Julia gana la final también ganará la solidaridad en San Fernando, ya que la cantante ha anunciado en sus redes sociales que donará los 30.000 euros del premio al Comedor Social de El Pan Nuestro. De esta forma, también a través de sus redes, la artista ha pedido su voto de forma masiva a los isleños e isleñas de esta divertida manera: “¡Necesito vuestra ayuda! El mecanismo para elegir al ganador o ganadora, será a través de la votación del público que está en casa, es decir, vosotros. Aún no sé bien cómo habrá que hacerlo. Tendréis que ver la gala para averiguarlo. Me haría mucha ilusión ganar por varias razones. Pero sobre todo, porque el premio, 30.000 euros, sería íntegramente para El Pan Nuestro, comedor social de nuestra ciudad. ¡El que me mande pantallazo del voto, tendrá ración de puntillitas en el Bartolo! Bueno, esto es venirse muy arriba, pero lo celebraremos. Un abrazo enorme. ¡Gracias! PD: ¡si reenvías a tus contactos isleños tendrás 10 años de buena suerte!.

Lo que es seguro es que muchas familias isleñas de reunirán en torno a la pantalla de la tele de su hogares y que San Fernando estará al lado de la artista. Con un poco de suerte gana La Isla, gana la solidaridad y ganamos todos. Todo un 'win win', como se dice ahora.