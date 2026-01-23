El servicio de grúa sube su presupuesto en San Fernando hasta casi los 700.000 euros: practica al año unas 1.700 operaciones

El Ayuntamiento de San Fernando tramita la licitación de un nuevo contrato para el servicio de retirada, inmovilización y traslado de vehículos de la vía públic: la grúa, que -según los últimos datos disponibles, relativos a 2023- practicó un total de 1.713 operaciones a lo largo de todo el año. Es decir, una media de 4,7 intervenciones al día.

Los datos de ejercicios anteriores no difieren mucho de esta cifra: 1.611 operaciones en 2022, 1.528 en 2021 o 1.727 en 2020. Así que, a tenor de las cifras de los últimos años, la actividad de la grúa municipal ha sido más o menos constante.

El nuevo contrato se ha licitado con un presupuesto de 691.514,57 euros y un plazo de dos años. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de febrero y la mesa de contratación ha convocado ya la apertura de las ofertas económicas para el próximo 3 de marzo.

Hasta ahora, el coste del servicio asciende a 416.578,26 euros, lo que equivale a 4,45 euros por habitante. Lo que ingresa el Ayuntamiento por la tasa que se abona por la retirada de vehículo asciende 191.932,28 euros. Así que el nuevo presupuesto supone de entrada -y a falta de que se resuelva la adjudicación y se sepa el importe definitivo- un notable incremento: unos 275.000 euros.

Tal y como se detalla en el pliego de condiciones, el servicio no solo implica la retirada de vehículos a causa de infracciones de tráfico o a requerimiento de la Policía Local sino también por otras razones, tales como que dificulten el desarrollo de actos públicos, obras, auxilio de accidentes... Los traslados se llevarán a cabo al depósito municipal, ubicado en las dependencias de la Jefatura de la Policía Local.

El servicio se prestará los 365 días del año, las 24 horas del día, debiendo hallarse el vehículo grúa a disposición de permanente e inmediata de la Policía Local, se insiste en el contrato. Igualmente, aparte de la figura de un coordinador o gerente y de los correspondientes medios materiales, se requiere que la empresa cuente en plantilla con cinco conductores diferentes para poder dar cobertura a todos los turnos.