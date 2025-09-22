En marcha una nueva Semana del Mayor en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando celebrará con un amplio programa de actividades la Semana de las Personas Mayores, que se desarrollará a lo largo del mes de octubre.

El próximo día 30, de esta forma, se celebrará el Consejo Local de Personas Mayores en el centro de congresos, "un espacio que simboliza la participación activa de este colectivo". Este encuentro -prosigue el Consistorio isleño- "constituye el colofón de un trabajo consensuado, en el que, entre otros puntos del orden del día, se decidirá quién será la persona reconocida este año como referente de la Semana de las Personas Mayores".

Ya dentro de la programación, la conmemoración del 1 de octubre -jornada en la que se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad, según la ONU- se convertirá en una oportunidad para visibilizar este compromiso municipal con los mayores. Con el lema ‘Porque siempre lo habéis dado todo’, el Ayuntamiento de San Fernando destacará el esfuerzo de "una generación que supo sobreponerse a las dificultades, apostó por la educación y la cultura, impulsó el movimiento asociativo y se convirtió en un soporte fundamental para las familias".

"La programación es, ante todo, un reconocimiento a todo lo que han dado y siguen dando", apunta el equipo de gobierno en un comunicado.

La programación preparada contará con diversas propuestas que combinan cultura, formación y ocio, como la proyección de cine el 1 de octubre, las visitas guiadas a edificios patrimoniales como el Ayuntamiento, el Museo Naval, el Observatorio y el Museo Camarón, así como el espectáculo Vermut y Flamenco de Maui, que se celebrará en la jornada del 25 de octubre.

Asimismo, la programación se completa con charlas de prevención de fraudes telefónicos y de accidentes domésticos en colaboración con la Policía Local de San Fernando y el Colegio de Enfermería de Cádiz. La Semana de las Personas Mayores se complementará con excursiones y talleres que forman parte del contrato mayor de ocio y tiempo libre para el colectivo.

Por otro lado, hasta el 3 de octubre permanecerá abierto en la Casa de la Juventud el plazo de inscripción para los talleres municipales de gimnasia de mantenimiento, gimnasia terapéutica, estimulación cognitiva, nuevas tecnologías y medioambiente. Las solicitudes también pueden descargarse a través de la página web municipal.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando se anima a la ciudadanía a participar en esta programación, "que constituye un reconocimiento al compromiso social y familiar de las personas mayores y a su papel imprescindible en la sociedad isleña".