Cruz Roja celebrará el próximo día 30 su Feria del Empleo en San Fernando

Cruz Roja en Cádiz volverá a convertirse en punto de encuentro del talento y el mercado laboral con la celebración de la sexta edición de la Feria de Empleo el próximo 30 de septiembre. Más de 25 empresas y personas de toda la provincia interesadas en una oportunidad laboral se darán cita en el centro de congresos de San Fernando con el objetivo de aunar talentos.

Con la iniciativa ‘Creando oportunidades para el empleo’ Cruz Roja ha elaborado un interesante programa en el que además de poder conocer y establecer contactos con las empresas, las personas asistentes podrán disfrutar de un programa dinámico con actividades como la ponencia motivacional ofrecida por el actor y humorista Alex O’Dogherty o la charla inspiradora de la deportista Flore Espina.

La Feria contará además con una mesa de diálogo con la participación de empresa de diversos sectores titulada ‘Oportunidades’ y moderada por el catedrático de Emprendimiento de la UCA, José González, y un taller, Talentum, sobre Inteligencia Artificial que ya tiene el aforo completo. Además, desde las 9.00 y hasta las 18.30 horas, las personas asistentes podrán acercarse y conocer a más de 25 empresas procedentes de los sectores más punteros en la provincia, así como sus procesos de selección y oportunidades de empleo.

Esta cita constituye también una ocasión para dar visibilidad al trabajo que Cruz Roja desarrolla en el ámbito de la inserción laboral desde hace 25 años. Solo en 2024, su Plan de Empleo permitió que más de 900 personas encontraran trabajo en la provincia de Cádiz, acompañándolas con asesoramiento técnico y profesional bajo el lema “Oportunidades que cambian vidas”.

La VI Feria de Empleo está cofinanciada por la Unión Europea, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Diputación Provincial de Cádiz. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando, Bahía Sur, Felipe Castellano Construcciones, Fundación La Caixa, Grupo Q y la UCA.

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas en participar ya pueden formalizar su inscripción a través del siguiente enlace: https://forms.office.com/e/9hjRKAehNJ