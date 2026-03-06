Segundo accidente con el tranvía en menos de una semana en San Fernando: esta vez, en la rotonda de la Venta de Vargas

El tranvía de la Bahía se ha visto implicado en un nuevo accidente de tráfico en San Fernando al impactar nuevamente con un vehículo que, en un descuido, se ha saltado el semáforo que regula su paso por la calle Real. El suceso ha ocurrido a primera hora de este viernes, en torno a las siete de la mañana, en la rotonda de la Venta de Vargas, justo a la entrada de la ciudad desde Chiclana.

El impacto solo ha ocasionado daños materiales, si bien esta vez el tranvía ha tenido que se retirado del servicio para ser trasladado a las cocheras de Pelagatos al no poder seguir operativo. Los usuarios de la línea tuvieron que hacer transbordo en otro de los trenes para poder seguir su trayecto.

Lo más llamativo es que se trata del segundo accidente de las mismas características que ocurre en lo que va de semana, después de que en la jornada del pasado domingo se registrara un incidente similar en la rotonda de La Ardila.

Tranvía accidentado en la Venta de Vargas en San Fernando

De hecho, desde la Policía Local, que ha intervenido en el suceso y se ha encargado de poner orden y de coordinar el tráfico hasta que se ha recuperado la normalidad, se ha pedido especialmente a los conductores respeten las señales en los cruces del tranvía y que extremen la atención en estos puntos para evitar este tipo de accidentes.

Hay que tener en cuenta que el tranvía -Trambahía- tiene prioridad de paso a lo largo de todo su recorrido por el casco urbano, que se señaliza en los cruces y rotondas mediante semáforos. Aún así, no es raro que algún conductos se despiste, especialmente en las rotondas.

No es la primera vez que se da un accidente de este tipo con el tranvía desde que hace ya tres años se pusiera en marcha el servicio. Casi todos los casos han sido de carácter leve. El más grave se registró en el pasado mes de octubre en la vecina localidad de Chiclana al quedar atrapados una mujer y un menor, que tuvieron que ser excarcelados del vehículo con la ayuda de los bomberos en una complicada intervención.