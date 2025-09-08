Los scout de Eryteeia finalizan una nueva edición de los talleres de educación ambiental en la playa de Camposoto en San Fernando

Miembros del grupo scout Eryteeia, en los talleres de educación ambiental en la playa de Camposoto, en San Fernando

El Grupo Scout Eryteeia celebró el domingo la última actividad de sus tradicionales Jornadas de Educación Ambiental en la Costa, que alcanzan ya su vigésimo séptima edición consecutiva en la playa de Camposoto.

Durante la mañana, educadores y voluntarios del grupo estuvieron presentes en el módulo de educación ambiental, donde desarrollaron un taller centrado en la reutilización de materiales de papel y cartón. Los participantes fabricaron marcapáginas y otros objetos decorativos con motivos de animales marinos, combinando así creatividad, concienciación ecológica y diversión.

La actividad puso el acento en la importancia del reciclaje y del conocimiento de la fauna marina como herramientas clave para fomentar el respeto y la conservación de los ecosistemas costeros, espacios tan valiosos como frágiles. A través de dinámicas prácticas y participativas, los jóvenes pudieron experimentar que pequeñas acciones cotidianas, como dar una segunda vida a materiales de desecho, tienen un gran impacto en la protección del medio ambiente.

Talleres de educación ambiental del grupo scout Eryteeia en la playa de Camposoto, en San Fernando / Scouts Eryteeia

Con esta propuesta se puso el broche final a unas jornadas que, a lo largo de varias semanas, han incluido diferentes actividades destinadas a sensibilizar sobre la protección del entorno natural y a reforzar el compromiso con la sostenibilidad.

Desde hace casi tres décadas, estas jornadas constituyen una cita ineludible en el calendario educativo y social de San Fernando, consolidando al Grupo Scout Eryteeia como un referente en la formación en valores y en la educación ambiental para niños y jóvenes.

La clausura de esta edición refuerza el mensaje que el escultismo lleva por bandera: el respeto, el conocimiento y el cuidado del medio natural son esenciales para garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones.