De San Fernando a triunfar en TikTok hablando de cine, series y salseo

Aveces la vida te obliga a dar alguna que otra vuelta antes de que una vocación que siempre había estado ahí te ponga en tu sitio. Y eso, precisamente, es lo que le pasó a Carlos de Burgos, un isleño que ha conquistado TikTok hablando de cine, series y las curiosidades y el salseo que rodea a las estrellas que llenan los firmamentos de esas pantallas. Mal no le ha ido, ya que, después de dos años de generar contenido, Carlos ha sido nominado a los Premios TikTokEspaña 2025 en la categoría de entretenimiento.

Sus cifras hablan por si solas y avalan su labor: más de 156.000 seguidores en TikTok, más de 92.000 en Instagram y millones de visualizaciones de sus reels en este par de años.

Tal y como rezaba la famosa frase de El Halcón Maltés, Carlos supo detectar “el material del que están hecho los sueños”, en este caso los suyos. Se atrevió a soñar y se puso a trabajar para hacer realidad estos sueños con su gran aventura en redes sociales.

Hoy este isleño marca la diferencia generando contenidos de calidad, publicaciones en las que se nota el trabajo que hay detrás y la preocupación por documentarse bien y saber como llegar a la audiencia. Vídeos en los que el relato siempre se hace ameno y en los que también hace mucho una edición dinámica a la que le echa un buen rato.

Cambio de chip

Aunque todo no empezó tan fácil. Carlos cambió San Fernando por Madrid en busca de nuevas oportunidades apenas cumplida la mayoría de edad. En la capital no tardó en encontrar su lugar en el competitivo mundo de la moda. De hecho, este isleño se llevó una década trabajando con éxito en agencias de comunicación para diversas marcas. Pero aquello no le llenaba...

El punto de inflexión, como le ocurrió a muchos, fue la pandemia. El confinamiento le hizo reflexionar y entender que la moda no era su camino. “Había logrado un trabajo estable y me iba muy bien. Pero no era feliz y no me sentía realizado. Mi auténtica pasión es el cine y mi verdadero sueño siempre fue ser actor. En casa comprendí que tenía que dejarlo todo para buscar mi senda en la actuación, aún a sabiendas de que no iba a ser algo sencillo. Tenía que reinventarme desde cero con 30 años”, explica el creador de contenidos.

De esta forma, comenzó a formarse en interpretación primero en el Estudio Corazza y luego en el Centro del Actor y en la Central de Cine. Yal poco tiempo fue logrando pequeños papeles en series tan conocidas como Amar es para siempre o Elite. Pero Carlos comprobó en sus propias carnes que en el mundillo de la actuación la competencia es brutal y que es fácil pasar desapercibido. Por lo que era urgente tomar medidas para hacerse más visible y captar la atención.

Carlos supo encontrar ese necesario escaparate en las redes sociales, que utilizaría para convertirse en una cara conocida y hablar de lo que le apasiona. El isleño reconoce que, a pesar de haberse expuesto al público como actor, enfrentarse a las redes sociales le generaba cierta vergüenza y hasta algo de miedo escénico. “Me veía a mis 32 años grabándome en mi casa con el móvil y e intentando entrar en un mundo en el que suele reinar gente más joven. Consideraba que iba tarde, pero sabía que no iba a quedarme de brazos cruzados, que iba a vencer a esa vergüenza para tomar las riendas de mi vida. Estaba seguro de que me iba a convertir en divulgador de cine y que iba a hacer las cosas a mi manera, con mi propia narrativa”, detalla el creador de contenidos.

Y una vez vencidos esos miedos, y cualquier atisbo de síndrome del impostor, a Carlos no le ha podido ir mejor. Ya ha colaborado con marcas como Filmin, la plataforma predilecta de los cinéfilos, e incluso se plantea abandonar puntualmente la zona de confort que es su hogar para grabar algún que otro contenido en exteriores o en algún evento. Por fin este isleño se siente plenamente cómodo con lo que hace. Ha encontrado su voz y su manera de hablar de cine y televisión va ganándose el interés de cada vez más seguidores.

El último logro en su trayectoria profesional es, precisamente, la nominación a los premios TikTok. El próximo 3 de diciembre se sabrá si este isleño se hace con uno de estos galardones, que salen de las votaciones de los usuarios de TikTok. Pase lo que pase, el nominado se muestra muy agradecido por el apoyo de sus seguidores.

Un reto al alcance

Carlos anima a todos aquellos que dudan si emprender su aventura en redes sociales que lo hagan: “Yo soy el ejemplo de que cualquiera con ganas, un móvil y un micrófono puede llegar lejos si tiene algo que contar. Ya no hace falta irse a Madrid para triunfar”.

Y mientras sigue acercando a su audiencia todo lo que se cuece en Hollywood, este isleño no abandona su carrera como actor. De hecho, aparece en una escena de la película Me Has Robado El Corazón, una cinta protagonizada por Óscar Casas y Ana Jara que se estrena en diciembre.

Lo que ha quedado claro es que Carlos ha llegado para contagiarnos su pasión y quedarse en nuestras pantallas, ya sea de cine, tele o en la de nuestros móviles y tablets.