Puterful: 10 años dejando sin vergüenza al mundo desde San Fernando

Diego Villalba (de paquete) y Alejandro Oneto (a los mandos de la moto), la dupla al frente de la empresa Puterful, que ha recorrido una década desde el ingenio y la creatividad.

Todo comenzó hace algo más de una década, con Alejandro regalándole una taza de Mr. Wonderful a Sara, su por entonces novia y hoy esposa. “Ella estaba algo deprimida porque no encontraba trabajo y no se me ocurrió otra cosa que comprarle una taza que ponía “Nada es imposible” para animarle. Lejos de gustarle casi me la rompe en la cara”, relata Alejandro Oneto, mente pensante y artífice junto a Diego Villalba de la empresa isleña Puterful.

“Gracias a su reacción algo me hizo ‘click’ en el cerebro y comprendí que había que hacerlo de otra manera, que en lugar de frases motivadoras y ñoñas había que animar a la gente buscando ideas que te sacasen la sonrisa teniendo los pies sobre la tierra y con las que cualquiera se pudiese sentir identificado en su día a día”, explica el emprendedor.

Y ese fue el germen de una empresa que, con un equipo que apenas llega a la media docena de trabajadores y una nave en el polígono de Tres Caminos, ha conquistado el mercado y el corazón de muchos. Hoy en día, el amplio catálogo de Puterful, además de en su web (www.laputertienda.com) está disponible de forma física en más de 200 puntos de venta en España gracias al acuerdo que la empresa isleña mantiene con Perfumerías Primor. Una alianza que también les hace ya estar presentes en tiendas en Italia y Portugal. Casi nada...

Una década después, los fundadores se detienen y echan la vista atrás para resumir el camino que ha llevado a Puterful a ser el indiscutible éxito que es. “Comenzamos allá por 2015 en Facebook, que era lo que había y pitaba entonces. Íbamos creando frases e ilustraciones y convirtiéndolas en virales, al estilo de lo que hacían entonces creadores como Cabronazi . Y lo hacíamos para pasarlo bien, sin ninguna idea de negocio. Pero la cosa no tardó en cambiar cuando vimos que en apenas cuatro meses superamos los 400.000 seguidores”, detalla Villalba.

“Empezaron a llamarnos para dar ponencias sobre marketing sin tener ni idea de ello, ya que yo procedo de la docencia y Diego siempre ha estado vinculado a lo audiovisual. Luego no tardaron en contactarnos fabricantes interesados en ver nuestras frases en tazas y camisetas. Entonces entendimos que íbamos a tomarnoslo en serio y comenzamos a echar horas de trabajo para sacar en ocasiones hasta cuatro ideas diarias con sus ilustraciones”, señala Oneto.

Curiosamente, ambos se dieron cuenta pronto que el contenido que generaban era especialmente bien recibido por las mujeres, por lo que de forma gradual fueron dirigiendo su discurso principalmente al público femenino. Y lo cierto que esa apuesta le salió bien a Puterful, ya que basta echar un vistazo al catálogo de la marca para comprobar la gran presencia de productos orientados a ellas.

La dupla al frente de esta empresa asegura que siempre creyeron en la idea con la que todo echo a andar. “Era una cosa que sólo veíamos Diego y yo. Al principio hasta nuestras mujeres nos echaban en cara que llevásemos meses haciendo dibujitos y frasecitas”, bromean.

Oneto, tomando un sorbo de una de las tazas de Puterful. / Julio González

De la idea al producto

El primer paso en este aspecto fue la alianza con la conocida empresa Friking, que durante un tiempo vendió camisetas y tazas de Puterful en sus tiendas y también las alojó en su comercio on line. Una primera experiencia, que llegó en cuestión de meses y de la que estos emprendedores aprendieron mucho.

Y como muestra un botón. A Puterful le sugirieron una serie de diseños para una primera serie de cuatro tazas, que no son los que hubieran elegido los isleños. Pero eso sí, entre ellos se encontraba uno que los emprendedores consideraron innegociable: una taza con un corazón sobre el que se podía leer “Me tenéis hasta los cojones”. Y fue, con diferencia, el producto mejor vendido de dicha serie.

“Ahí nos dimos cuenta de que eramos dueños de lo que habíamos creado. A lo mejor éramos nuevos en eso de vender tazas, pero conocíamos mejor que nadie lo que iba a funcionar. Lamentablemente, hay más gente pasándolo mal que bien y afrontándo una vida complicada y que se pueden sentir mucho más identificado con un “me tenéis hasta los cojones” que con un “hoy va a ser un día increíble” o cosas similares”, subraya Villalba.

Poco después, el equipo de Puterful se percató que Perfumerías Primor compartía todo el contenido que generaban en redes sociales y contactaron con esta cadena para conocer las razones por las que les habían caído en gracia. En ese acercamiento los isleños encontraron un socio con el que la empresa experimentó un verdadero punto de inflexión, contando con un corner para sus productos en cada tienda de la cadena malagueña y estando presentes en muchos de los mejores centros comerciales del país. Como no podía ser menos, Puterful también forma parte del catálogo on line de estas perfumerías.

El acuerdo con Primor, cerrado en 2017, también trajo consigo un crecimiento y una diversificación en la oferta de la marca espectacular. Lejos quedaba ya los tiempos en lo que sólo se podían encontrar tazas y camisetas de Puterful, ahora el cielo es el límite y uno puede llevarse a casa, entre otras muchas cosas, perfumes, mikados, libretas, complementos de cosmética o todo tipo de regalos para todo tipo de público. “Gracias a este acuerdo nuestros productos dejaron de ser exclusivamente on line y salieron a la calle y pudimos realizar cosas que sin este apoyo hubiesen sido imposibles”, explican los gerentes.

“En Primor creyeron en nosotros, apostaron por Puterful y fabricaron con nuestra licencia. Y eso hizo que el público nos percibiese como una gran marca. Y lo somos. Siempre he dicho que Puterful es una marca muy grande, pero una empresa muy pequeña, ya que somos seis personas”, recalca Villalba.

Villalba, ecoltado por dos de sompañeras, que visten algunas de las camisetas más vendidas de la marca. / Antonio Zambonino

Una agenda que es la joya de la corona

El emprendedor lo tiene claro, entre el extenso catálogo de Puterful la niña de sus ojos es la agenda, ya sea la anual o la de curso escolar. “Pongo la mano en el fuego que es la mejor de España a todos los niveles. Cada año la mejoramos y la hacemos más práctica, eliminando lo que no es necesario para sustituirlo por elementos útiles. Y todo a un precio muy ajustado”, asegura Villalba.

Lo cierto es que la agenda permanece entre los best sellers de Puterful año tras año. Entre los próximos retos de la empresa está ampliar su oferta de papelería en el marco de su acuerdo con Primor y en simplificar el catálogo de su tienda on line.

Se cumple una década de genio y figura, de sacarle punta a la vida y de hacer del sarcasmo toda una filosofía. Los primeros diez años de los muchos que vendrán. Y es que cuando te copian gigantes como AliExpress o Temu es que algo se está haciendo bien.

Las agendas, siempre entre los productos favoritos de la clientela. / Julio González

De cuando la ‘zona calentita’ y los satisfyer salvaron la pandemia

Oneto y Villalba cuentan entre sus anécdotas como la inclusión de juguetes sexuales en su tienda virtual salvó a Puterful durante los meses más duros de la pandemia, en los que el Covid castigó con especial dureza al comercio on line, sobre todo de prendas textiles y papelería. “Nos percatamos que los productos satisfyer y similares funcionaban muy bien y optamos por incluir una ‘zona calentita’ en nuestra tienda on line en la que se ofrecían artículos como estos, siempre de la máxima calidad. Y lo cierto es que no nos equivocamos. Esas ventas nos salvaron aquel año y hoy en día los juguetes sexuales pueden suponer en torno al 20% de la facturación de Puterful”, explica Villalba.

Parte de la razón de este éxito, señala Oneto, residió en los precios ajustados que ofreció la empresa isleña para estos productos y en la apuesta que hizo Puterful para publicitar estos artículos a través de las redes sociales, siempre desde la diversión y fiel a su particular estilo.