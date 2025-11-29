San Fernando acogerá un torneo solidario de pádel a beneficio de Upace

El Ayuntamiento de San Fernando y UPACE han presentado el primer Torneo Deportivo Solidario de Pádel, una iniciativa que se celebrará los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero con el objetivo de fomentar la inclusión, promover el deporte y recaudar fondos destinados a las actividades de ocio y desarrollo personal de los usuarios de la entidad.

El acto de presentación contó con la participación del concejal de Deportes, Antonio Rojas, el presidente de UPACE, Antonio González, quien agradeció al Ayuntamiento su apoyo constante, así como de Raúl López de Palacio, responsable de gestión y actividades, y de Fátima López, usuaria de UPACE que quiso compartir su experiencia.

El torneo se celebrará en las instalaciones deportivas municipales, donde —tal y como destacó la organización— el Ayuntamiento es un colaborador esencial para facilitar que iniciativas como esta puedan realizarse.

La actividad no solo tiene como objetivo dar visibilidad al trabajo de UPACE, sino también reforzar el espíritu deportivo y solidario de la ciudadanía. "Queremos que San Fernando, Ciudad del Deporte, sea también un referente en inclusión, participando activamente en iniciativas donde el deporte se convierte en un vehículo de convivencia y sensibilización", se expresó durante la presentación.

Este será el primer torneo de estas características organizado por UPACE, que apuesta por un deporte en auge como motor para recaudar fondos destinados a financiar las numerosas actividades de ocio que desarrolla con sus usuarios: teatro, salidas culturales, colonias de verano, visitas a eventos deportivos, entre otras muchas.

Sorpresas, premios y participación ciudadana

Desde la organización subrayan que el objetivo no es únicamente recaudar fondos, sino crear un ambiente agradable y accesible para todas las familias. Durante el fin de semana habrá numerosas sorpresas, precios populares, sorteos especiales y la presencia de figuras destacadas del mundo del pádel. Además, se ofrecerán premios en metálico para los participantes inscritos.

"UPACE es una entidad sin ánimo de lucro que necesita una ayuda constante para seguir ofreciendo a sus usuarios todas las actividades que merecen. Este torneo nos permitirá obtener ingresos para seguir adelante, pero además nos dará una visibilidad muy necesaria", señalaron los responsables.

Uno de los principales motivos para organizar este torneo es la falta de apoyo económico específico para actividades de ocio dirigidas a personas con discapacidad. "Muchas de estas actividades no pueden financiarse únicamente con el esfuerzo de las familias. Por eso buscamos vías que nos permitan mantener y ampliar todo lo que ofrecemos", explicó López de Palacio.

Por su parte, Fátima López, usuaria de UPACE, destacó la importancia de estas iniciativas: "La labor que realiza UPACE es enorme. Gracias a ellos disfrutamos de actividades que nos llenan y nos sacan de estar entre cuatro paredes. Lo que más nos gusta es el ocio, y eventos como este nos permiten tener aún más oportunidades".

La organización ha hecho un llamamiento a todos los vecinos de San Fernando para que participen activa y solidariamente en este evento