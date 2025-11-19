El grupo Ciudadanía Activa de Upace celebrará la Gala del Voluntariado el próximo 4 de diciembre en San Fernando

El grupo de Ciudadanía Activa, integrado por personas con parálisis cerebral y otras discapacidades que son usuarios de UPACE en San Fernando, celebrará el próximo 4 de diciembre a las 17.00 horas su IV Gala del Día Mundial del Voluntariado.

El acto se desarrollará en las dependencias municipales del salón de actos de la Casa de la Cultura (calle Gravina, 30) y supone un reto que se ha marcado este grupo ya que, por primera vez, el acto se llevará a cabo fuera de las dependencias de UPACE. "Hemos dado el gran salto de celebrar la gala fuera de nuestros centros. Salto que implica un importante grado de dificultad, para nosotros es un abismo", explican.

La gala nace para demostrar su gratitud a los voluntarios que trabajan con ellos "por hacer realidad las actividades de ocio y de otra índole que organiza este grupo por sus propios medios".

"Sacamos las capacidades necesarias para organizar nuestros eventos, no sabemos de dónde. Para aportar cada uno su granito de arena, de forma que; un compañero aporta una idea, otro coge y adapta la idea a las necesidades del grupo, otro recuerda lo que queda por hacer, otro llama por teléfono a quien tengamos que llamar, otro redacta los correos electrónicos, otro lleva las redes sociales, etc...", explican.

La gala estará presentada por Julia Guerrero, locutora de Radio La Isla, y contará con la presencia de distintas autoridades municipales, así como de la junta directiva, de los directores de los centros de UPACE y, cómo no, de los propios voluntarios.

Está previsto que, antes de la entrega de los reconocimientos al voluntariado, intervengan Antonio González, presidente de UPACE-San Fernando; Ana Seoane, como representante del voluntariado de la entidad; y Juan Jesús Conejo Guzmán, por parte del grupo de Ciudadanía Activa.