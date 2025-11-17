El Grupo POR dona a UPACE San Fernando un lector ocular para la comunicación de su alumnado

Uno de los alumnos, haciendo uso del nuevo lector ocular ante la mirada de representantes de UPACE y el Grupo POR.

El pasado 6 de noviembre la Asociación Grupo POR hizo entrega al Centro de Educación Especial de UPACE San Fernando de un dispositivo tecnológico TOBII. Se trata de un lector ocular que permite a personas con discapacidad física comunicarse solo con la mirada.

Esta herramienta de comunicación aumentativa ha sido recibida por la directora general de UPACE San Fernando, Ana Lorenzo; la jefa de estudios de este centro, Rocío Carralero, y Visi Caballero, maestra del mismo; y varios alumnos y alumnas de UPACE.

La adquisición de este dispositivo ha sido posible gracias a los beneficios obtenidos durante la reciente Feria del Carmen y la Sal, donde Grupo POR participó activamente a través de la Caseta Alikindoy, así como al apoyo de diversos patrocinadores y colaboradores privados.

“Este dispositivo es libertad, voz y conexión. Para nosotros es un cacharro, pero para ellos es magia, porque ellos miran y nosotros los atendemos. Gracias al alumnado por recibirnos con tanto cariño, y a las responsables del centro por mostrarnos cómo esta tecnología puede cambiar vidas”, detallan desde el Grupo POR.

Esta donación se suma a otra reciente entrega solidaria de material por parte del Grupo POR, que a mediados de septiembre entregó diverso material de fisioterapia a la Asociación Mar de Sonrisas, como parte de su compromiso con el programa Alma Solidaria.

Con estas acciones la Asociación Grupo POR reafirma su apuesta por el fortalecimiento del movimiento asociativo local y por impulsar iniciativas que generan impacto directo en la comunidad.