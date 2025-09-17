El Grupo POR de San Fernando entrega material de fisioterapia a Mar de Sonrisas

La Asociación Grupo POR ha realizado una importante donación de material de fisioterapia a la Asociación Mar de Sonrisas, como parte de su compromiso con el programa Alma Solidaria.

Esta acción solidaria ha sido posible gracias a los beneficios obtenidos durante la reciente Feria del Carmen y la Sal, donde Grupo POR participó activamente a través de la Caseta Alikindoy, así como al apoyo de diversos patrocinadores y colaboradores privados.

El material donado permitirá reforzar las terapias que Mar de Sonrisas ofrece a sus usuarios, contribuyendo al bienestar físico y emocional de personas en situación de vulnerabilidad.

El acto de entrega ha contado con la presencia de la Delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Fernando, Isabel Blanco, junto a representantes de ambas asociaciones: Ángela Sánchez y Pedro Pontiga por Grupo POR, así como Ana Romero y Jose Maria Ruiz por Mar de Sonrisas. Durante el acto, se ha destacado el valor del trabajo conjunto entre entidades sociales, voluntariado e instituciones públicas.

“Este tipo de iniciativas reflejan el compromiso del tejido asociativo isleño con las causas que requieren atención constante. La solidaridad, el esfuerzo colectivo y la implicación ciudadana son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa”, señaló Daniel González, portavoz del Grupo Por

Grupo POR reafirma así su apuesta por el fortalecimiento del movimiento asociativo local, promoviendo acciones que generan impacto directo en la comunidad.