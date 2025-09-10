El Grupo POR de San Fernando convoca un proyecto fotográfico solidario dedicado a plasmar las costumbres y las tradiciones de nuestros mayores

El Grupo POR ha anunciado la convocatoria de una nueva edición de su Proyecto Fotográfico Solidario, una iniciativa organizada en colaboración con el Ayuntamiento de San Fernando, el Centro Comercial Bahía Sur y la Asociación Amigos Fotógrafos. Esta propuesta dará lugar a una exposición fotográfica que permanecerá expuesta en la galería comercial de Bahía Sur del 13 al 25 de octubre.

En esta ocasión, el proyecto adopta el título Tradición para plasmar, a través de las instantáneas, de los participantes las costumbres, ritos y tradiciones de los mayores de nuestra tierra. En definitiva, todo aquello que constituye el acervo cultural.

Las personas interesadas en participar en este concurso tienen hasta el próximo 1 de octubre para remitir un máximo de cinco fotografías al correo electrónico asociaciongrupopor@gmail.com. Las instantáneas han de entregarse siguiendo una serie de directrices: presentarse en formato jpg, acompañarse de un título que identifique la misma, contar con un tamaño de entre 3 y 10 megabytes, tener una definición de 300 pixeles por pulgada y una relación de aspecto: 2:3. Una vez recibidas, las obras serán catalogadas en carpetas, una por participante, sin distintivos ni nombres susceptibles de identificar al autor.

Cartel anunciador de la iniciativa. / Grupo POR

Finalmente, un jurado especializado ajeno a la organización seleccionará un total de 28 fotografías que serán impresas en formato 45 x 30 centímetros y formarán parte de la exposición prevista. Los trabajos seleccionados podrán utilizarse además en distintos eventos que la organización y los colaboradores dispongan una vez concluida esta exposición.

Desde el Grupo POR se anima a los aficionados a la fotografía a participar en esta edición del concurso y se incide sobre la labor y el compromiso social vinculados a esta iniciativa.

Hay que recordar que cada año la asociación elige a diversos colectivos o entidades de índole social o solidario como beneficiarios de su proyecto general Alma Solidaria. Este año los esfuerzos del Grupo POR se centran en ayudar a Mar de Sonrisas y a UPACE San Fernando.