San Fernando reivindica el 25N a golpe de romancero

Un de los momentos de la representación del romancero a cargo de representantes de colectivos de mujeres.

La última campaña elaborada por el Ayuntamiento de San Fernando con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer echa mano de las artes escénicas para enfatizar que, al contrario que en la mayoría de relatos de éstas, la situación de las víctimas es muy real. El auditorio del centro de congresos y exposiciones ha sido escenario este martes del acto con el que el gobierno local ha conmemorado este 25N. Una cita que se ha abierto con la proyección del vídeo que identifica a esta campaña. Un trabajo audiovisual en el que varias mujeres, con el Real Teatro de las Cortes como escenario, dejan muy claras las diferencias entre la ficción y la cruda realidad de la violencia de género. La campaña lo deja muy claro: no hay lugar para el negacionismo de esta violencia.

Pero, sin duda, el claro protagonista del acto ha sido un romancero interpretado por más de una quincena de representantes de colectivos de mujeres isleños, que han aprovechado la capacidad que tiene el carnaval para llegar al público para transmitir el mensaje de esta campaña. Un romancero que ha contado con su cartela y cuya letra corresponde a la coordinadora del Centro Municipal de Información a la Mujer, Mabele Higueras.

A través de sus cuartetas, este romancero ha abordado los distintos tipos de violencia a las que los maltratadores someten a sus víctimas, que abarca los ámbitos físico, psicológico, económico o sexual. Además, esta propuesta se ha detenido en retratar la figura del maltratador y recalcar la importancia que tienen a la hora de combatir estas violencias la sororidad, el acompañamiento de las víctimas,la implicación masculina y la educación como herramienta de prevención.

La joven artista isleña Lucía Baizán ha puesto mñusica al acto en torno al 25N. / Jesús Marín

Y como muestra un botón. Éstas son sólo algunas de las cuartetas de este romancero: “La violencia machista no es teatro ni es cuento, al realidad del maltrato: pena, dolor, sufrimiento”; “No me digas es mentira y ponte en mi lugar, siente angustia cada día al no saber que pasará”; “Oye el llanto de los niños, en tus carnes el dolor, terror de morir a manos de quién amor prometió”; “El amor no es violencia, amenaza ni dominación, el amor no es sufre y calla, no es muerte y desolación”.

A este romancero han dado voz representantes de la Asociación de Mujeres Amas de Casa Dulce Nombre de María, la Asociación de Mujeres Clara Campoamor, la Asociación de Mujeres María Zambrano, la Asociación Integración Mujeres Sordas del Sur, la Asociación de Mujeres La Esperanza, la Asociación de Mujeres Muestra Señora de los Ángeles y la Asociación Salineras Lela.

Sin duda este acercamiento al carnaval del 25N ha supuesto una forma original y efectiva de transmitir un mensaje que cuanto a más gente llegue mejor.

La concejala de Mujer, Isabel Blanco, dando lectura al manifiesto. / Jesús Marín

El acto también ha incluido la lectura de un manifiesto por parte del la concejal de la Mujer, Isabel Blanco, y de representantes de estos colectivos de mujeres.

Esta conmemoración del 25N ha contado además con el acompañamiento musical de la joven artista isleña Lucía Baizán, que, con Daniel Bommati a la guitarra, ha interpretado los temas Ni una más, A ti mujer y Que nadie calle tu verdad.

Entre la audiencia también estuvieron representadas la Policía Nacional, la Policía Local, el Colegio de Abogados de Cádiz y el centro de formación Sigler.

San Fernando dedica un 25N a alzar la voz contra el negacionismo de la violencia contra la mujer y a aliarse con el arte y nuestras costumbres para subrayar la realidad de un drama que queda muy lejano de toda ficción.