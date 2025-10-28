Combatir el negacionismo que sufren las mujeres víctimas de la violencia, objetivo de la campaña del 25N del Ayuntamiento de San Fernando

Combatir el negacionismo es el objetivo de la campaña institucional que el Ayuntamiento de San Fernando ha lanzado con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, bajo el lema No es teatro.

La alcaldesa, Patricia Cavada, y la delegada de Mujer e Igualdad, Isabel Blanco, han presentado este martes el vídeo promocional y las actividades que se celebrarán en torno a esta jornada a lo largo del mes de noviembre con el firme propósito de poner el foco "donde siempre debe estar: en las víctimas, en las mujeres, en sus testimonios, en sus vidas y en la necesidad de creerlas y acompañarlas".

La campaña pone también de manifiesto "el convencimiento claro" del gobierno municipal en este sentido. "Queremos lanzar un mensaje contundente: las mujeres víctimas de la violencia de género no interpretan un papel, no exageren y tampoco fingen", afirman.

En lo que va de año -ha recordado la alcaldesa- hasta 32 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y, desde 2003, la cifra total asciende a 1.327 víctimas mortales. La campaña, además, toma como punto de partida la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se aprobó en el Congreso el pasado 26 de febrero de 2025, lo que viene a ser "la expresión de un compromiso colectivo".

La programación organizada en torno al 25N, por otro lado, incluye la proyección del documental No está loca, de la directora María Bestar, en el centro de congresos. También se ofrecerá una conferencia sobre un estudio pionero que realiza el Ayuntamiento de San Fernando junto con la Universidad de Granada y el Centro de Atención a las Víctimas de Cádiz, sobre la huella que deja la violencia en las madres y sus hijos.

En el ámbito educativo, la campaña acogerá también talleres y sesiones formativas en centros de Primaria y Secundaria en los que se abordará la violencia digital y las formas de control a través de dispositivos móviles, redes o mensajería. Las conclusiones de este trabajo se compartirán con toda la ciudadanía en una jornada abierta.

Para trabajar la violencia sexual y simbólica, se representará también la obra teatral La violación de Lucrecia, inspirada en el poema de Shakespeare y adaptada por el Teatro Clásico de Sevilla.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, junto a la delegada de Mujer e Igualdad, Isabel Blanco, en la presentación de la campaña del 25N / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Además, la diseñadora isleña Claudia Moneo presentará la agenda ilustrada Cada día cuenta el próximo 17 de noviembre en el centro de congresos, una obra que rescata efemérides, hitos y reflexiones sobre la igualdad a través de su lenguaje cotidiano y luminoso.

Por su parte, Ana Magallanes presentará también la experiencia inmersiva Y si te lo cuento, que da voz a mujeres cuyos testimonios no fueron creídos, ofreciendo un espacio seguro para la escucha y la reflexión colectiva. Además, las asociaciones locales de mujeres desarrollarán el proyecto Las mujeres cuentan, centrado en el acompañamiento, la sororidad y el fortalecimiento comunitario de las víctimas.

El 20 de noviembre, San Fernando recibirá a la psicóloga y divulgadora Silvia Congost, quien ofrecerá la conferencia Relaciones de pareja saludables: cuidar la salud mental para prevenir la violencia, una cita dirigida a profesionales, familias y ciudadanía en general.

A estas actividades se suman representaciones teatrales como Sentadita me quedé, No me toques el cuento y Ya me has tocado el cuento, "que abordan la educación emocional y la prevención de las violencias machistas desde la escena". También se incluirá la lectura dramatizada La otra lluvia, de Isabel Sánchez González.

De igual forma, el 24 de noviembre, La Isla acogerá la grabación del podcast Señoras y señoras, Mariola Cubells y María Guerra, "periodistas que inician esta aventura colectiva que quieren contar y transformar a través de reflexiones íntimas de las protagonistas y de otras mujeres como ellas".

Durante todo el mes, la plaza de la Iglesia acogerá una exposición fotográfica urbana con imágenes de la campaña No es teatro, que podrá visitarse del 10 al 30 de noviembre. Además, se iluminará la fachada del centro de congresos de color morado, como símbolo de la erradicación de la violencia hacia las mujeres.