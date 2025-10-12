San Fernando recuerda este 12 de octubre los 74 años de la coronación de su Patrona, la Virgen del Carmen

El 12 de octubre no solo el Día de la Fiesta Nacional en San Fernando. Es también el día en el que se recuerda cada año la coronación canónica de su Patrona, la Santísima Virgen del Carmen, de la que se cumplen este año 74 años ya. La hermandad lo celebrará con los cultos acostumbrados en la iglesia conventual.

A las 12.00 horas de este domingo se celebrará la solemne función conmemorativa del aniverario de la coronación canónica, que oficiará el padre Gonzalo Núñez del Castillo, arcipreste de la ciudad hasta hace escasas fechas, y que concelebrarán los padres carmelitas del convento isleño. La ceremonia contará con el acompañamiento musical de la Coral Logar de la Puente.

A la finalización de la función dará comienzo el besamanos a la Patrona. A las 13.30 horas está previsto también que se lleve a cabo en el interior del templo un homenaje a los hermanos que cumplen 25 años en el seno de la corporación. El templo -informa la junta de gobierno- permanecerá cerrado entre las 14.30 y las 17.00 horas.

Además, a las 13.15 horas, está prevista la visita institucional que llevará a cabo la hermandad de la Expiración, que se enmarca dentro de los actos de la coronación canónica de la imagen de María Santísima de la Esperanza, el próximo 25 de octubre en el Panteón de Marinos Ilustres. Será, sin duda, un momento muy emotivo. Precisamente, la hermandad de la castrense presentó este sábado en el Ayuntamiento isleño la corona que ha realizado el orfebre Antonio García Falla para este día histórico.

El besamanos de la Patrona se clausurará tras la eucaristía de las 20.00 horas.