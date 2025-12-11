San Fernando reconoce a lo mejor de cada clase

Foto de grupo de los estudiantes galardonados con la alcaldesa y la concejala de Educación.

Del solitario acto de hincar los codos ante un libro, unos apuntes o un dispositivo electrónico a recibir el atronador aplauso y el reconocimiento del público de una gran sala de cine llena hasta la bandera. Un año más, el Ayuntamiento de San Fernando ha entregado los Premios Trayectoria Académica a los alumnos y alumnas de los centros educativos isleños con mejor expediente académico. Y lo ha hecho durante este jueves, durante un acto presidido por la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, que ha estado acompañada por la concejala de Cultura, Pepa Pacheco.

En las gradas de los cines Cinemax del centro de ocio San Fernando Plaza se encontraban los familiares de los premiados, con el pecho henchido de orgullo y aplaudiendo a rabiar a los protagonistas de un acto cuyo fin es reconocer su esfuerzo y sus resultados. En total recogieron su diploma 65 alumnos y alumnas de Primaria, Secundaria, Bachillerato, Grados Medio y Superior, Educación Especial, Conservatorio y Escuela de Adultos. En definitiva, lo mejor de cada clase de La Isla. La creme de la creme de los centro educativos de San Fernando.

La sala de los cines Cinemax elegida para el acto ha lucido abarrotada de familiares. / J.A.S.B.

La alcaldesa ha clausurado el acto dedicando unas palabras a los galardonados. "Estos hombres y mujeres responden a la excelencia en la trayectoria educativa. Ahora cierran una etapa, pero se les abre otra llena de esperanza y posibilidades", ha indicado la regidora, que valoraba los logros de estos estudiantes como "fruto de la disciplina, la constancia, el afán de superación y los valores".

"Dejamos la ciudad y lo que tengan que venir en manos de personas realmente preparadas. Sois uno de los mayores orgullos de esta ciudad y vais a hacer que San Fernando siga avanzando. El legado de nuestra ciudad va a permanecer en vosotros. Os animo a seguir soñando", ha continuado la alcaldesa, que también ha agradecido la confianza y el apoyo que los premiados reciben de sus familliares y docentes.

Lo cierto es que el talento y los expedientes académicos de los premiados hablan por si sólos y que el futuro de la ciudad bien puede descansar sobre los hombros de estos isleños e isleñas.

La alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, clausurando el acto. / J.A.S.B.

Listado de reconocimientos

Los 65 premiados, englobados por categorías, han sido son los siguientes:

-Educación Especial: Fernando Enzo Suárez Marín (Centro de educación Especial SAR Infanta Cristina-UPACE) y Alfonso Vera Márquez (Colegio de Educación Especial Ángel de la Guarda AFANAS).

-Primaria: Claudia Gutiérrez Cortabarra (CEIP Arquitecto Leoz); Emma Diánez Castañeda (CEIP Camposoto); Yanira Gómez Horrillo (CEIP Caseria de Ossio); Marta Vélez Morales (CEIP Cecilio Pujazón); Jimena Vera Castro (CEIP Colegio Compañía de María); Alonso Peci González (CEIP La Constitución); Elena López Mena (CEIP Erytheia); Ainhoa Bermudo Ramírez (Colegio Nuestra Señora del Carmen); Mario Rodríguez Galán (CEIP Juan Díaz de Solís); Guillermo Ferrando Ruiz (CEIP Juan Sebastián Elcano); Marta Egaña Rodríguez (CEIP Ardila); Gema González Martínez (Colegio La Salle-El Carmen); Luján Gómez Corbacho (CEIP Las Cortes); Sara García Basallote (Colegio Liceo Sagrado Corazón); María del Carmen Aspas González (CEIP Manuel de Falla); Cayetana Cabezas Peña (Colegio Miramar); Jaime Rodríguez Armario (CEIP Casal Carrillo); Adrián López Diago (CEIP Puente Zuazo); Gabriela Lozano Coello (CEIP Quintanilla); Paula Mota Ruiz (CEIP Raimundo Rivero ); Cristina López Juan (CEIP Reina de la Paz); Lorenzo Martínez Cebada (CEIP San Ignacio); Verónica García Ramos (CEIP Servando Camúnez); y Pedro Sánchez Serrano (CEIP Vicente Tofiño).

-Secundaria: Martina Rojas García (IES Blas Infante); Sara Foncubierta Fernández (IES Botánico); Álvaro Rodríguez Ramos (Colegio Compañía de María); Blanca Martínez Barrena (Carmelitas); Marcos Sánchez Galán (IES Isla de León); Carmen López Juan (IES Jorge Juan); Claudia Aragón García (Colegio Liceo Sagrado Corazón); Ángela Gavira Miceas (IES La Bahía); María Lobato Casanova (Colegio La Salle- El Carmen); Sara Núñez Fedriani (IES Las Salinas); Iván Aguilar Rubio (IES Sancti Petri); y Miriam Cossi Romaní (IES Wenceslao Benítez).

-Bachiller: Paz de los Santos Quintana (IES Botánico); Reyes Suárez Rodríguez (Colegio Compañía de María); Elena Fedriani Codeso (IES Isla de León); Isabel García Romero (IES Jorge Juan); Ana Rodríguez Morales (IES La Bahía); Álvaro Domínguez Barahona (IES Las Salinas); Agustín Velázquez Torres (Colegio Liceo Sagrado Corazón); y Rubén Criado Montero (IES Wenceslao Benítez).

-Ciclo Formativo -Grado Básico-: Carlos Trigo Valdecantos (IES Botánico); Alejandro Bueno López (IES Isla de León); Ainhoa García Sirviente (IES Jorge Juan); Naroa Aguilar López-Azcutia (IES La Bahía); Alejandro Hurtado Díaz (IES Las Salinas); e Ismael Cabeza de Vaca Castillo (IES Sancti Petri).

-Ciclo Formativo -Grado Medio-: Manuel Jesús Pye Rodríguez (IES Isla de León); Adrián Posada Ruz (IES Jorge Juan); Emilia Ruiz Benítez (IES La Bahía); María Josefa Jiménez Cerezo (IES Las Salinas); y Mercedes Fernández Mariscal (IES Sancti Petri).

-Ciclo Formativo -Grado Superior-: Javier Carneiro Oliva (IES Isla de León); Marñia Cristina Fernández Rodríguez (IES Jorge Juan); Susana Estrada López (IES La Bahía); Rafael Franco Rodríguez (IES Las Salinas); y Elena Ortega Ponce de León (IES Sancti Petri).

-Idiomas: Virginia Sacaluga Utrera (Escuela Oficial de Idiomas).

-Música: Virginia Almudena González Poza (Conservatorio de Música Chelista Ruiz Casaux).

-Adultos: Isabel Díaz Gordillo (Escuela de Adultos María Zambrano).