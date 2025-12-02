La partida municipal para el mantenimiento de colegios en San Fernando superará por primera vez el millón de euros

El Ayuntamiento de San Fernando ha culminado las obras de remodelación del CEIP La Constitución, una actuación valorada en 107.000 euros que ha permitido renovar el pavimento del patio principal, reparar humedades en el edificio de Primaria y habilitar una nueva zona de recreo y juegos para Infantil bajo el área arbolada del centro. La alcaldesa de la ciudad ha visitado el colegio junto a la directora del centro, Pilar Reguera, para comprobar el resultado de los trabajos.

La intervención ha supuesto un mayor aprovechamiento del espacio y ha permitido que todo el alumnado, mayores y pequeños, pueda compartir un mismo entorno de juego gracias a la nueva distribución y a la eliminación de barreras. La directora del centro ha destacado que ahora el colegio cuenta con más espacios utilizables y mejor preparados para el día a día del alumnado.

La nueva zona infantil, con césped, pavimento amortiguador y cerramiento perimetral, ofrece un entorno seguro y adecuado para las actividades del alumnado más pequeño. Además, se ha mejorado el porche del edificio de Infantil, delimitándolo con elementos de seguridad que permiten que los niños y niñas puedan salir al aire libre incluso en días de lluvia, permaneciendo resguardados.

La eliminación de las antiguas jardineras adosadas al edificio, una de las principales demandas del centro, ha permitido acabar con filtraciones y humedades, mejorar la imagen del patio y ganar una nueva área polivalente que ahora se utiliza como asiento, como zona de juegos de mesa e incluso como espacio para desayunar durante el recreo. Todo ello se traduce en un entorno más seguro, saludable y adaptado a las necesidades reales del alumnado.

Con esta intervención, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la educación pública y con la mejora continua de las infraestructuras educativas de la ciudad. En los últimos años, San Fernando ha incrementado de forma sostenida el presupuesto destinado a la reforma y mantenimiento de los colegios públicos. “Nuestro compromiso es ofrecer a los escolares entornos seguros, modernos y de máxima calidad que contribuyan a su desarrollo integral”, ha señalado la alcaldesa.

Este esfuerzo se refleja especialmente en el crecimiento de la partida de mantenimiento de colegios, que ha experimentado un incremento constante y permanente. Ha pasado de los 265.000 euros destinados en 2021 a los 850.000 euros del presupuesto de 2025.

El nuevo presupuesto de 2026 incluye un incremento adicional de 175.000 euros, superando así por primera vez el millón de euros. En conjunto, se trata de un aumento del 287% desde 2021, lo que supone haber triplicado la inversión municipal en el mantenimiento de los centros educativos.

Otras actuaciones

A este esfuerzo continuado de mantenimiento se suman las inversiones de mayor calado que exceden de las actuaciones ordinarias. Entre ellas destaca la renovación integral de las pistas deportivas escolares, un plan municipal que alcanza ya los 900.000 euros en dos fases y que permitirá actuar en un total de 15 colegios públicos.

Tres de las primeras pistas incluidas en la segunda fase —las de los CEIP Almirante Laulhé, Juan Sebastián Elcano y Puente Zuazo— ya están en marcha y está previsto que finalicen en un plazo aproximado de quince días, continuando a continuación con el resto de actuaciones programadas.

Además, los lotes 2 y 3 —que suman una inversión cercana a 290.000 euros— han sido adjudicados a la empresa Pavimentos Industriales y Deportivos y que están a punto de iniciarse, en los CEIP Casería de Ossio, Arquitecto Leoz, La Ardila y Las Cortes. El objetivo del gobierno municipal es que estas nuevas pistas estén plenamente operativas para el curso 2025/2026.

El Ayuntamiento subraya que estas intervenciones no son simples reparaciones, sino renovaciones completas que incorporan pavimentos deportivos multicapa de alta resistencia, superficies antideslizantes, corrección de pendientes, sistemas de drenaje avanzado y señalización conforme a normativas federativas. El objetivo es garantizar que los espacios deportivos escolares ofrezcan la misma calidad técnica y seguridad que instalaciones municipales de referencia como la Ciudad Deportiva de Bahía Sur.

Junto a este plan de renovación de pistas deportivas, el Ayuntamiento ha impulsado otras actuaciones significativas. Se ha adjudicado el contrato para la adecuación del patio de Infantil del CEIP Elcano, con una inversión de 58.000 euros, cuya intervención se está diseñando junto a la dirección del centro para adaptarla a las necesidades lectivas.

En breve se adjudicará también la obra de mejora prevista en el CEIP Puente Zuazo, con una inversión de 44.000 euros, que implican la intervención en el voladizo del Infantil y la reparación del lucernario en el edificio de Primaria. Durante este año, además, se han ejecutado trabajos en las cubiertas del CEIP Elcano y del CEIP Casal Carrillo por un importe de 48.000 euros, se ha instalado una nueva pérgola en el CEIP Camposoto con una inversión de 35.000 euros y se ha adecuado el comedor (office) del CEIP San Ignacio con 48.000 euros.

Estas actuaciones forman parte de un total de 730.000 euros en inversiones destinadas a colegios incluidos en el presupuesto de 2025, entre obras ya ejecutadas, en ejecución y adjudicadas pendientes de iniciar.

A todo ello se suma la mejora del servicio de limpieza de los centros escolares. El nuevo contrato, valorado en 4,3 millones de euros —un 67% más que el anterior—, incorpora importantes mejoras laborales para las trabajadoras, garantizando la estabilidad en el empleo, la cobertura de bajas, permisos y sustituciones, así como el cumplimiento del convenio colectivo provincial.

Además, incluye acciones de limpieza más completas y específicas, con un enfoque especial en la desinfección y el mantenimiento durante periodos lectivos y no lectivos, así como la incorporación de productos ecológicos o de bajo impacto ambiental, en línea con el compromiso municipal con la sostenibilidad.