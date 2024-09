El próximo domingo se celebra en San Fernando el partido benéfico de Salvemos la Ilusión

San Fernando/El próximo domingo 6 a las 12.00 horas se celebrará el segundo partido benéfico Salvemos la Ilusión que promueve la asociación del mismo nombre con el propósito de echar una mano a los Reyes Magos con los juguetes no solo para los menores en riesgo de exclusión sino también "para que ningún adulto pierda la ilusión".

En este encuentro solidario, que se disputará en las instalaciones deportivas de la Armada, participarán diferentes rostros conocidos de la provincia. La entrada al evento será gratuita con la única salvedad de que tanto jugadores como asistentes traigan al encuentro al menos un regalo o juguete nuevo de los que expresamente solicita la entid

Este año, además, la recién creada asociación ha decidido homenajear a personalidades distinguidas de la provincia que han destacado por su colaboración con la asociación o han realizado una gran labor en pro de la infancia.

En esta ocasión, el galardón recaerá en la periodista Paz Santana (periodista y criminóloga) y en Francisco Torrejón, coronel responsable de las instalaciones deportivas de la Armada en la Bahía de Cádiz. El acto será presentado por Santiago Muñoz.

El San Fernando CD vestirá además a los jugadores con una camiseta conmemorativa para el encuentro que será presentada, días antes en las instalaciones del club, lugar donde se homenajeará también al presidente de la entidad deportiva isleña, Louis Kinziger, como socio de honor por su estimada ayuda con dicha asociación.

El partido benéfico contará también con la actuación de la joven cantautora isleña Marina Morera y con una barra solidaria para toda aquella persona que lo desee, pueda dejar su regalo y tomar un aperitivo a precios populares. Lo recaudado en dicha barra, irá destinado íntegramente a la compra de regalos para mayores y bebés en riesgo de exclusión social por su dificultad a la hora de conseguirlos.

El listado de participantes tanto de jugadores como de invitados de reconocido prestigio, y que han confirmado su presencia siempre que sus agendas se lo permitan es el siguiente: Javier Benítez (director general territorial de Canal Sur Cádiz), Soco López (periodista canal sur), Paz Santana (periodista) Louis Kinziger (presidente San Fernando C.D), Pedro Ríos (exfutbolista y Team Manager del San Fernando CD), presidentes de asociaciones y federación de peñas, Juan Belizón (ex delegado de gobierno provincial), ex futbolistas como Puli (San Fernando CD), Tati Maldonado (Betis y San Fernando) Chano López (Málaga, Mallorca, Cádiz) Ricardo Escobar, Javier Romero , Manuel Pérez (Cádiz CF) ; representantes de las distintas formaciones políticas, hermanos mayores de distintas hermandades isleñas, Edu Marín y Manu Sola (periodistas), representantes del mundo del carnaval (El Bizcocho, Jona, Tomate, Sheriff, Piru, Fede Fuertes, Vera Luque…), Santiago Muñoz (periodista y presentador del acto ), Toni Rodríguez (humorista), representantes de la hostelería Isleña, artistas como Fran Ocaña (cantante), Antonio Aparicio, Alicia Domínguez (escritora) Amalia Quirós (creadora conceptual), Paco Clares (actor), los Bocuñanos y amigos de Salvemos la Ilusión.

Entre los regalos que se pide aportar se incluyen, para niños de 0 a 2 años, biberones, chupetes, prendas o juegos de estimulación; para menores con edades entre los 10 y los 16 años, juegos de mesa, material escolar, carteras, bolsos, colonias; para mayores, carteras, colonias o bufandas.