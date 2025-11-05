San Fernando cierra octubre con 167 personas más en paro

El paro volvió a subir en San Fernando durante el pasado mes de octubre, que concluyó en la localidad con 167 personas más en situación de desempleo. De esta forma, La Isla pasa tras su mejor verano en década y media de tener 8.386 personas a las búsqueda de un puesto de trabajo a las 8.553, según los datos oficiales.

La subida del último mes es de 1,99 puntos, lo que sitúa también a San Fernando por encima de la media de la provincia, que es de 1,07.

De hecho, La Isla junto a la vecina localidad de Chiclana -donde el desempleo ha subido también 1,99 puntos- son las localidades donde más ha subido el paro en octubre. En Cádiz, el incremento ha sido de 0,95 puntos; y en El Puerto de Santa María, de 1,92. En Puerto Real, sin embargo, el paro ha bajado en 0,37 puntos.

No obstante, si se compara con el dato registrado hace justo ahora un año, cuando San Fernando contaba con 9.194 demandantes, hay 641 personas menos en situación de desempleo en la localidad.

Por sectores, como suele ser habitual, es el sector de los servicios el que en mayor medida ha acusado esta subida del paro al pasar de 6.103 a 6.259 demandantes, lo que supone 156 personas más a la búsqueda de empleo en este campo.

Y de las 1.314 personas sin trabajo que engrosaban el grupo de aquellos que carecen de experiencia laboral previa se ha pasado a 1.327, 13 personas más.

La construcción, sin embargo, pasa de 566 personas sin empleo a las 557, nueve menos. Y la industria suma 5 demandantes más al pasar de los 336 a 341. Ambos sectores apenas han notado la subida del paro.

La agricultura, por otro lado, pasa de 67 personas sin empleo a 69.

