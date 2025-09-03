San Fernando busca la mejor hamburguesa con The Champions Burger, que se inaugura este miércoles

San Fernando abrirá este miércoles las puertas a The Champions Burger. El campeonato gastronómico que busca la mejor hamburguesa de España hará escala en La Isla hasta el próximo 21 de septiembre. La popular cita, tras su exitoso paso por la capital gaditana, aterriza en el aparcamiento de Caño Herrera colindante al centro comercial Bahía Sur con su ruta de verano 'Off the road'.

La cita brindará a los isleños la oportunidad de poder degustar hasta 14 hamburguesas gourmet que han sido creadas especialmente para participar en este evento y que se ofrecerán en diferentes food trucks que forman parte de esta iniciativa gastronómica que se convertirá en todo un espectáculo para los amantes de las hamburguesas. También podrán votar entre 11 de ellas.

La inauguración, este miércoles 3 de septiembre, está prevista a las 19.00 horas. Y el horario, de lunes a jueves, será de 18.00 a 00.00 horas; y de viernes a domingo, de 12.00 h a 00.00 horas.

Muralla, DAK Burger, The Vicbros Burger, Godeo, Tokio, Nolito's, Rico, El Surtidor On Fire, Jisma The Best Burger, Street Food Burger y Wolf Burgxr estarán con sus propuestas entre los participantes de la cita isleña con las mejores hamburguesas. A ellos se sumarán fuera de las votaciones al pertenecer al Hall of Fame las hamburguesas Gottan Grill, actual campeón con el título de Mejor hamburguesa de España y Mejor hamburguesa de Europa en 2024; Faakin Smash, de Joe Burger; y The Ox, de Pablo Cabezali (Cenando con Pablo). Para acompañar a las hamburguesas, también estará Ybarra (patatas fritas) y para los más golosos, las tartas de queso de Seixis.

En busca de la Mejor hamburguesa de España

The Champions Burger es el primer campeonato de hamburguesas que se celebró en España hace 8 años y se ha convertido en el mayor evento gastronómico del país, al ser el único que reúne en el mismo recinto a las mejores hamburgueserías. Este evento, que busca la “Mejor hamburguesa de España”, impulsa cada año la apertura de nuevos establecimientos especializados, elevando la calidad, creatividad y diversidad de este producto que se ha convertido en gourmet.

Tras la buena acogida de este formato, que recorrerá más de 50 ciudades este año, The Champions Burger presenta ahora su gira de verano, con la que busca seguir siendo un referente en el mundo de las hamburguesas y marcar tendencia en el sector.