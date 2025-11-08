San Fernando: La Isla de las tentaciones... y de las tartas de queso

Basta dar un paseo por San Fernando para ver como han proliferado durante los últimos años todo tipo de negocios hosteleros capaces de satisfacer a los paladares más exigentes. Y, como no podía ser menos, La Isla también ha sucumbido a la moda de las cheesecakes.

De esta manera, el último establecimiento que ha abierto sus puertas en la ciudad para hacer las delicias de los gourmets de morro fino es ‘La Tentación’. El negocio, un despacho de tartas de queso, se ubica en el número 20 de la calle Juan de Mariana, una de las vías que cruzan una de las principales arterias comerciales de la ciudad: la calle Rosario.

Lo cierto es que la andadura de este este establecimiento no pudo empezar con mejor pie: con una inauguración que la pasada semana repartió más de 300 porciones de manera gratuita que se hizo viral en las redes sociales.

Al frente de ‘La Tentación’ se encuentra Fernando Pérez, un joven isleño de 26 años de edad que ha sabido encontrar la oportunidad laboral en su buena mano con las tartas de queso. Fernando explica que fueron su novia y familiares los que le animaron a emprender esta aventura empresarial. “Hasta hace tan sólo unos meses yo elaboraba tartas en casa, un poco como afición, y sólo aceptaba algunos de encargos, la mayoría de familiares y conocidos. Lo típico que te encargan una tarta para un cumpleaños o una reunión familiar o de amigos y así fue desde julio de 2024”, explica el emprendedor.

La cocina es visible para los clientes que entrar en el local. / Jesús Marín

“Durante el último año prácticamente he elaborado tartas casi a diario para ir probando las mejores texturas y sabores. Durante ese tiempo habré hecho unos 320 tartas y creo que ese trabajo me ha servido para encontrarle el secreto a esto de las tartas de queso y para estar satisfecho con el producto que ofrezco. Además, durante este camino también encontré el local que respondía a mis necesidades, céntrico y con las dimensiones adecuadas”, detalla Fernando.

La fórmula del éxito

El emprendedor confiesa que la fórmula del éxito para hacer una buena tarta de queso es tan sencilla como compleja a la vez: “Contar con materias primas de calidad y controlar bien los tiempos”, subraya.

En tan sólo una semana la clientela ya ha dejado claro cual es su sabor favorito. De esta manera la de pistacho va a la cabeza de las preferencias de un largo listado en el que además aparecen opciones como payoyo, kinder, nutella o filipinos. También se encuentra el cliente en la carta otros sabores más arriesgados, como la combinación de chocolate blanco y bacon caramelizado.

Durante la inauguración se formaron largas colas. / D.C.

Fernando cuenta que desde la inauguración no ha parado de atender clientela y que el boca a boca y está funcionando muy bien, por lo que las previsiones para la cercana época navideña son muy buenas. De hecho, desde hace escasos días le acompaña en la cocina del local su hermano Javier.

Todo apunta a que el futuro de ‘La Tentación’ es muy prometedor y que sus deliciosas tartas de queso han llegado para quedarse en San Fernando. La frase que preside su cocina en un gran rótulo de neón es toda una declaración de intenciones: “La cremosidad no se negocia “.