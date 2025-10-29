Más de 300 porciones gratis de tarta de queso para inaugurar 'La tentación' en San Fernando

Los expositores de este nuevo local, a la espera de lucir repletos en su apertura.

Este jueves se repartirán de forma gratuita más de 300 porciones de tarta de queso para celebrar la inauguración de un nuevo negocio isleño. Se trata de 'La tentación', un establecimiento especializado en este manjar de la repostería que está situado en el número 22 de la calle Juan de Mariana. Al frente de este nuevo local se encuentra un joven emprendedor isleño: Fernando Pérez, que se lanza a esta aventura empresarial a sus 26 años.

Pérez ha decidido dar este paso tras llevar años vendiendo con gran aceptación tartas por encargo que elaboraba en su casa.

Estas porciones gratuitas de tarta de queso, de sabores variados, se repartirán a partir de las 17.30 horas hasta agotar existencias.